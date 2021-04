Ribbyskolan i Västerhaninge söker en lärare i Spanska och Engels - Haninge Kommun - Grundskolelärarjobb i Haninge

Haninge Kommun / Grundskolelärarjobb / Haninge2021-04-09Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.Ribbyskolan i Västerhaninge söker en svensk- och engelsklärare (åk 7-9) som vill göra skillnad för sina elever varje dag!Vi söker dig som är Spansk och Engelsklärare till vårt glada och kompetenta kollegium.På Ribbyskolan får du bland annat möjlighet att arbeta tillsammans med välutbildade och legitimerade svensk- och engelsk-lärare. Ribbyskolan är trivsam skola med låg personalomsättning och där lärarna känner sig delaktiga i skapandet av en bra skola.Vi söker nu dig som är legitimerad lärare som är trygg och stabil i din ledarroll. Du tycker det är viktigt att skapa goda relationer med dina elever och har en positiv elevsyn. Du vill göra skillnad för dina elever varje dag! Tillsammans med dina kollegor skapar du ett gott arbetsklimat och har ett professionellt förhållningssätt. Om 1,5 år flyttar vi in i en helt nybyggd skola!Utöver detta ser vi även att du:- Ø Har god samarbetsförmåga- Ø Har en positiv elevsyn och utgår ifrån att eleverna kan och vill- Ø Erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd- Ø Kan uttrycka dig väl i tal och skrift- Ø God datorvana då vi använder oss av IT till det mesta i skolan- Ø Gärna erfarenhet av arbete i Google Classroom och SchoolsoftVälkommen till en skola där personalen samarbetar och trivs! Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.Intervjuer kommer ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Höstterminen 2021 Tillsvidareanställning2021-04-09Månadslön. Kollektivavtal finnsSista dag att ansöka är 2021-05-08Haninge kommun5681282