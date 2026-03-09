Rfsu Umeå Söker En Projektledare Med Kommunikationskompetens (80%)
2026-03-09
eller i hela Sverige
Vi söker en projektledare med kommunikationskompetens som vill arbeta både strategiskt och operativt med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, folkbildning och samverkan med fokus på de delar av Sapmi som ingår i Västerbottens och Norrbottens inland.
Om rollen
Du kommer ansvara för det tvååriga projektet GLÖD som finansieras av EU och Leader Lappland 2030. Projektet syftar till att stärka kunskap, trygghet och inkludering kring sexualitet, relationer och samtycke i Leaderområdet Lappland (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele).
Under 2026 har du också en övergripande roll som kommunikatör för RFSU:s utåtriktade arbete.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Samordna och genomföra: Planera och genomföra projekt- och verksamhetsaktiviteter, inklusive föreläsningar, workshops och nätverksträffar för yrkesverksamma och andra målgrupper.
Ansvara för kommunikation: Ha ett övergripande ansvar för RFSU Umeås kommunikation, med fokus på hiv- och STI-prevention - i sociala medier samt via evenemang och kampanjer.
Projektadministration: Ansvara för genomförande, uppföljning, redovisning och rapportering av projektverksamheten utifrån givna budgetramar och projektplaner.
Nätverka och samverka: Etablera och utveckla samarbeten med lokala och regionala aktörer såsom skolor, bibliotek och samiska verksamheter.
Kvalitetssäkra och översätta: Leda arbete med översättning, kvalitetssäkring och spridning av sexualupplysningsmaterial på sydsamiska och umesamiska.
För att få tjänsten behöver du:
Kunskaper om SRHR och agera i enlighet med RFSU:s värderingar: Du har kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt förmåga att praktiskt kunna tillämpa normkritiska, feministiska och antirasistiska perspektiv i ditt arbete.
Ha samisk kulturkompetens: Du har erfarenhet av arbete med samiska frågor, urfolksrättigheter eller samverkan med samiska aktörer.
Vara strukturerad och självgående: Du har god förmåga att planera, prioritera och driva processer självständigt på ett strukturerat sätt och är bra på att prioritera och planera ditt arbete inom givna tids- och resursramar.
Kunna bygga långsiktig samverkan: Du trivs med att ha många kontaktytor i arbetet och att skapa långsiktiga professionella relationer.
Ha erfarenhet av kommunikationsarbete: Du har erfarenhet av kommunikationsarbete, trivs med att växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande, samt är trygg med att använda verktyg för innehållsskapande, som exempelvis Canva.
Det är meriterande om du har:
språkkunskaper i sydsamiska, umesamiska eller andra samiska språk.
B-körkort samt trivs med att resa i tjänsten.
erfarenhet av att planera och genomföra verksamhet utifrån de specifika förutsättningar som råder i glesbygd, såsom geografiska avstånd och lokala samverkansstrukturer, med särskilt fokus på Lapplands inland.
pedagogisk kompetens och är bekväm med att tala inför grupp och leda samtal kring normutmanande eller känsliga frågor.
erfarenhet av att arbeta i civilsamhället eller ideell sektor.

Publiceringsdatum
2026-03-09

Om tjänsten
Tjänsten är en särskild visstidsanställning med varierande tjänstgöringsgrad enligt följande:
1 maj 2026 - 31 december 2026: 80 procent av heltid.
1 januari 2027 - 30 mars 2028: 60 procent av heltid.
Det finns möjligheter till en utökad tjänstgöringsgrad, samt eventuell förlängning av tjänsten, men endast under förutsättning att ytterligare projektmedel beviljas.
Tillträde sker den 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Rollen innebär resor inom Västerbottens och Norrbottens inland, med huvudsaklig placering vid vårt kansli i Umeå.
Arbetsuppgifternas fördelning över tid
Som projektledare och kommunikatör har du ett helhetsansvar för projektet GLÖD, motsvarande 60 % arbetstid. Under 2026 innefattar rollen även ett övergripande ansvar för RFSU Umeås kommunikation, motsvarande 20 % arbetstid.
Från och med 2027 fokuseras uppdraget till projektet GLÖD, med en total arbetsomfattning på 60 procent (om inte nya projektmedel som möjliggör ytterligare arbetsomfattning har beviljats).
Anställningsvillkor
RFSU Umeå erbjuder:
en flexibel arbetsplats där du har möjlighet att delvis arbeta hemifrån
målstyrd arbetstid, där du själv styr över din arbetstid i relation till arbetsuppgifterna
30 semesterdagar per år och 37,5 timmars arbetsvecka vid heltid
friskvårdstimme och ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år (vid heltid)
kollektivavtal med Fremia samt Unionen och Akademikerförbundet.
Om RFSU och RFSU Umeå
RFSU är en demokratisk medlemsorganisation som är verksam i hela Sverige och även internationellt. Genom kunskap, engagemang och påverkan vill RFSU bidra till en värld där alla människor är fria att bestämma över, och njuta av, sin kropp och sin sexualitet. Vi verkar feministiskt, antirasistiskt och normkritiskt för att detta ska bli verklighet för alla, oavsett makt och resurser.
RFSU Umeå är en lokalförening inom RFSU som arbetar för förbättrad sexuell hälsa och ökad kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter för personer i Västerbotten. Idag har föreningen över 600 medlemmar och växer ständigt.
Du kommer att samarbeta med oss andra på kansliet i centrala Umeå, idag två projektledare och en verksamhetschef. Vi är en liten arbetsgrupp vars verksamhet finansieras av föränderlig projektfinansiering och som hjälps åt och hoppar in där det behövs utifrån behov och kompetens. Arbetsplatsen är i dagsläget hundvänlig och vi sitter i ett öppet landskap. Lokalen är tillgänglig för rullstol och permobil.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar en kompetensbaserad och delvis anonymiserad rekryteringsprocess för att motverka diskriminering. Vi tar inte emot personliga brev; i stället görs det första urvalet baserat på dina svar i ansökningsformuläret och CV tas med i bedömningen först i ett andra steg.
Sista dag att ansöka är Söndagen den 29 mars.
Besked om urval: Senast vecka 15.
Intervjuer: Vecka 16-17.
Vi kommer eventuellt att be om svar på kompletterande frågor inför en eventuell intervju.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Verksamhetschef Veronica Ahlqvist: e-post: veronica.ahlqvist@rfsu.se
tel: 073-841 34 75.
Arbetsmiljöombud Mya Grönlund: e-post: mya.gronlund@rfsu.se
, tel: 076-022 71 12.
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
