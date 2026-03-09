Rfsu Umeå Söker En Projektledare Inom Sexualupplysning (80%)
Riksförbundet För Sexuell Upplysning / Pedagogjobb / Umeå Visa alla pedagogjobb i Umeå
2026-03-09
Vi söker en projektledare till vårt kansli i centrala Umeå som vill driva och utveckla vår sexualupplysningsverksamhet.
Som projektledare vid RFSU Umeå har du en central roll i att möjliggöra sexualupplysning för unga och unga vuxna samt unga och vuxna med migrationsbakgrund. Du är personen som ser till att våra arvoderade informatörer har rätt förutsättningar för att möta våra målgrupper samt att våra projekt når sina mål.
Om rollen
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Samordna, utbilda och leda: Planera och genomföra utbildningsinsatser, samt rekrytera och handleda våra arvoderade informatörer inom ramen för vår grundläggande sexualupplysning till unga och unga vuxna i högstadium, gymnasium och fritidsverksamheter, samt vår språkligt tillgängliga sexualupplysning för unga och vuxna som har svenska som andraspråk, exempelvis språkintroduktionsklasser och SFI.
Projektadministration: Ansvara för budget, projektplanering och löpande uppföljning samt att ta fram bidragsansökningar och återrapportera till finansiärer.
Nätverka och marknadsföra: Identifiera och utveckla samarbeten med externa parter som skolor och andra aktörer för att boka in sexualupplysningspass.
Kvalitetssäkra: Utveckla och utvärdera pedagogiska metoder och material, ofta i samverkan med andra delar av RFSU.
För att arbeta som projektledare hos oss behöver du:
Behärska projektledning: Du är trygg med att driva projekt - från planering och genomförande till redovisning och ekonomisk återrapportering.
Vara en skicklig samordnare: Du har förmåga att leda andras arbete, strukturera processer och ge stöd till volontärer.
Vara kommunikativ och relationsskapande: Du trivs med att skapa nya kontakter och underhålla professionella relationer.
Dela RFSU:s värderingar: Du har en grundläggande förståelse för och intresse av intersektionella, feministiska och antirasistiska perspektiv.
Vi erbjuder intern utbildning om sexualupplysning inom RFSU, för att du på sikt ska kunna kvalitetssäkra verksamheten och vid behov själv hålla i sexualupplysningspass.
Det är meriterande om du:
Har migrationsbakgrund eller är flerspråkig utöver svenska och engelska.
Har arbetat inom ideell sektor, folkbildning eller med rättighetsbaserat arbete.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på 80 procent av heltid till och med den 31 januari 2027, med eventuell möjlighet till förlängning och/eller högre tjänstgöringsgrad.
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningsvillkor
RFSU Umeå erbjuder:
en flexibel arbetsplats där du har möjlighet att delvis arbeta hemifrån
målstyrd arbetstid, där du själv styr över din arbetstid i relation till arbetsuppgifterna
30 semesterdagar per år och 37,5 timmars arbetsvecka vid heltid
friskvårdstimme och ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år (vid heltid)
kollektivavtal med Fremia samt Unionen och Akademikerförbundet.
Om RFSU och RFSU Umeå
RFSU är en demokratisk medlemsorganisation som är verksam i hela Sverige och även internationellt. Genom kunskap, engagemang och påverkan vill RFSU bidra till en värld där alla människor är fria att bestämma över, och njuta av, sin kropp och sin sexualitet. Vi verkar feministiskt, antirasistiskt och normkritiskt för att detta ska bli verklighet för alla, oavsett makt och resurser.
RFSU Umeå är en lokalförening inom RFSU som arbetar för förbättrad sexuell hälsa och ökad kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter för personer i Västerbotten. Idag har föreningen över 600 medlemmar och växer ständigt.
Du kommer att samarbeta med oss andra på kansliet i centrala Umeå, idag två projektledare och en verksamhetschef. Vi är en liten arbetsgrupp vars verksamhet finansieras av föränderlig projektfinansiering och som hjälps åt och hoppar in där det behövs utifrån behov och kompetens.
Arbetsplatsen är i dagsläget hundvänlig och vi sitter i ett öppet landskap. Lokalen är tillgänglig för rullstol och permobil.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar en kompetensbaserad och delvis anonymiserad rekryteringsprocess för att motverka diskriminering. Vi tar inte emot personliga brev; i stället görs det första urvalet baserat på dina svar i ansökningsformuläret och CV tas med i bedömningen först i ett andra steg.
Sista dag att ansöka är Söndagen den 29 mars.
Besked om urval: Senast vecka 15.
Intervjuer: Vecka 16-17.
Vi kommer eventuellt att be om svar på kompletterande frågor eller om inlämning av arbetsprover innan vi kallar ett urval av personer till intervju. Kontaktuppgifter för detta jobb
Verksamhetschef Veronica Ahlqvist: e-post: veronica.ahlqvist@rfsu.se
, tel: 073-841 34 75.
Arbetsmiljöombud Mya Grönlund: e-post: mya.gronlund@rfsu.se
, tel: 076-022 71 12.
Välkommen att kontakta oss om du har frågor, och med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Riksförbundet För Sexuell Upplysning
, http://www.rfsu.se/ Arbetsplats
Rfsu Jobbnummer
9786408