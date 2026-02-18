Rfsu Söker Projektledare För Arbete Med Srhr Och Hiv/sti- Prevention (70%)
2026-02-18
Om verksamheten
RFSU Malmös verksamhet med inriktning på SRHR och hiv/STI- prevention arbetar för att unga och unga vuxna i riskutsatthet samt migranter ska ha tillgång till en jämlik och kvalitativ sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne. Detta gör vi genom dels utbildningsinsatser riktade till yrkesverksamma och dels kunskapshöjande och tillgänglig sexualupplysning riktat direkt till unga och unga vuxna samt personer med migrationserfarenhet och i social utsatthet.
Fokus i verksamheten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med syfte att främja kommunikation kring sexuell hälsa och minska risker för överföring av hiv/STI.
Vi riktar våra insatser till bland annat mötesplatser och boenden där unga och unga vuxna i riskutsatthet och migranter vistas samt genomför kompetenshöjande utbildningar riktade till personal inom exempelvis socialt arbete, civilsamhälle och LSS. Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Arbetet omfattar planering och genomförande av kompetenshöjande utbildningar kring SRHR och hiv/STI riktat till personal.
Planering och genomförande av samtalsträffar kring SRHR och hiv/STI på olika språk/ lätt svenska samt sexualupplysning riktat till personer i social utsatthet.
Tillsammans med kollegor ansvara för verksamhetens budget och ekonomisk uppföljning.
Verksamhetsutveckla och kvalitetssäkra RFSU:s insatser kring hiv/STI och SRHR på olika språk genom samverkan med interna och externa nätverk.
Arbetet innebär även att tillsammans med kollegor skriva bidragsansökningar och återrapportera till bidragsgivare.
Vi erbjuder
Tjänsten är en visstidsanställning på 70% under perioden 1 april - 31 dec 2026. Tjänstgöringsgrad kan ändras utifrån besked från andra finansiärer.
RFSU Malmö tillämpar kollektivavtal med tjänstepension, målstyrd arbetstid samt förmåner såsom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Arbetstid för heltid är 37,5 h/vecka.
Kvälls- och helgarbete förekommer. Den aktuella tjänsten innebär att du behöver kunna vara flexibel med dina arbetstider så de motsvarar verksamhetens behov.
RFSU:s Malmö har kontor på Helmfeltsgatan, nära Triangeln i Malmö.
Om dig
Du är lösningsfokuserad, utvecklingsorienterad, självständig och kan på ett pedagogiskt sätt omsätta teori till konkret handling. I arbetet är du prestigelös, van att bygga relationer, samverka med många människor i olika roller och skapa förtroende hos andra. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter genom att själv strukturera ditt arbete och driva det framåt utifrån uppsatta mål.
Vi förutsätter att du delar RFSUs värderingar och du får gärna ha intresse för sexualpolitik. Du kan läsa mer här https://www.rfsu.se/om-rfsu/om-oss/styrdokument/ideprogram/
Vi söker dig som har
• har god kompetens inom pedagogik
• har kunskap eller erfarenhet inom socialt arbete.
• har kompetens inom projektledning
• har erfarenhet av att självständigt ta fram, planera innehåll och hålla i utbildningar riktat till yrkesverksamma
• har kunskap om ett eller flera av följande ämnen: SRHR, hiv/STI, antirasism, migration, social utsatthet och normkritik
• har god datorvana, erfarenhet och vana av att arbeta i olika digitala system
• har goda kunskaper och kan kommunicera muntligt och skriftligt tillräckligt väl för att kunna utföra arbetsuppgifterna på svenska, då arbetsspråket är svenska
Det är även meriterande om du har
• har kunskap i minst ett språk som vår primära målgrupp talar; arabiska, dari eller somaliska
Jämlikhet och inkludering
RFSU har ett aktivt antirasistiskt arbete. Vi arbetar systematiskt för en jämlik och inkluderande organisation där fler människor med olika perspektiv och erfarenheter vill och kan engagera sig. Målet är att intersektionella feministiska och antirasistiska perspektiv ska genomsyra all vår verksamhet, samt att motarbeta diskriminering som begränsar gruppers tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter. Därför är det viktigt att alla våra medarbetare har en grundläggande förståelse för intersektionella feministiska och antirasistiska perspektiv, vi ser även egen levd erfarenhet som kompetens.
Om RFSU Malmö
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik som grundades 1933. RFSU är en medlemsorganisation med lokalföreningar runt om i Sverige.
RFSU är en demokratisk medlemsorganisation vars uppdrag är att genom kunskap, engagemang och påverkan bidra till en värld där alla människor är fria att bestämma över, och njuta av sin kropp och sin sexualitet. RFSU är en organisation som verkar feministiskt, antirasistiskt och normkritiskt för att detta ska bli verklighet för alla, oavsett makt och resurser.
RFSU Malmö är en lokalförening inom RFSU som arbetar för förbättrad sexuell hälsa och ökad kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter för personer i Skåne. Arbetet utgår från ett normkritiskt perspektiv. Idag har RFSU Malmö nästan 1500 medlemmar och ett kansli med 10 anställda.
Ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på knappen Ansök nedan.Vi använder en kompetensbaserad rekryteringsmodell och kommer därför inte att ta emot personliga brev. Du kommer att fylla i dina kontaktuppgifter samt svara på några urvalsfrågor och ladda upp ditt CV. Sista ansökningsdag är 4 mars.
Intervjuer är planerade den 10 och 11 mars.
Varmt välkommen med din ansökan! Kontaktperson för detta jobb
Anette Grander, Projektledare Hiv/sti prevention
tel. 0726-667197
Jeanette Oredsson, Verksamhetschef
tel. 0720-716530 Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
