Rfsu Malmö Söker Medarbetare Med Fokus Sexuell Hälsa Hos Seniorer
Riksförbundet För Sexuell Upplysning / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2026-06-25
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Projektet "Det va på tiden!" riktar sig till seniorer (65+), unga inom vård- och omsorgsprogrammet samt yrkesverksamma som möter seniorer. Projektet pågår i 3 år och bedrivs av RFSU Malmö med finansiering från Allmänna Arvsfonden.
Syftet är att stärka sexuell hälsa och sexuella rättigheter hos seniorer samt öka kunskapen om SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) hos vårdpersonal. Seniorers sexualitet osynliggörs och möts av fördomar trots att många beskriver sin sexualitet som viktig. Vårdgivare behöver större kunskap om SRHR för att förbättra den sexuella hälsan, särskilt för seniorer. Projektet vill att seniorer ska få tillgång till arenor för att bryta social isolering och inhämta kunskap om sexuell hälsa, att seniorers erfarenheter ska ligga till grund för kompetenshöjande insatser för vårdpersonal, och att seniorers kunskap ska användas för att öka SRHR-engagemang hos unga. Målet är också att ta fram ett metodmaterial som är anpassat efter målgruppens behov. Projektet bygger på upplevelsebaserat lärande, problembaserat lärande och generationsöverskridande lärande.
RFSU Malmö genomför workshops för seniorer och/eller vårdstudenter utifrån det metodmaterial med filmer, bilder och diskussionsövningar som tas fram inom projektet. Samarbeten sker med gymnasieskolor med vård- och omsorgsprogram, kommunala och ideella mötesplatser för seniorer, studieförbund och äldreomsorg. Seniorer utbildas till cirkelledare för fortsatt kunskapsspridning och kostnadsfritt metodmaterial blir en permanent resurs. Projektet bygger broar mellan generationer och skapar långsiktig förändring inom vård och omsorg. Metodmaterialet kommer efter projektet användas av bland annat lokalföreningar inom RFSU, verksamheter som riktar sig till seniorer, skolor, inom våra samverkansorganisationer och av andra intressenter.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Tjänsten innebär uppstart av projektet "Det va på tiden!". Arbetet omfattar genomförande av referensintervjuer samt planering och genomförande av kompetenshöjande utbildningar kring SRHR.
Du kommer arbeta i ett team med minst en projektledarkollega och utifrån en befintlig projektplan. Tillsammans ansvarar ni för marknadsföring av projektet, framtagande av metodmaterial samt uppföljning av projektets budget.
Du blir också en del av kansliet på RFSU Malmö. Detta innebär deltagande i verksamhetsövergripande planering, exempelvis APT, verksamhetsutveckling och kollegial handledning samt att initiera samarbeten som kan komma RFSU Malmös verksamheter till nytta. I tjänsten ingår även att bevaka andra relevanta finansiärer för utvecklingen av RFSU Malmös verksamhet.
Vi söker dig som har
erfarenhet av arbete med målgruppen seniorer
kunskap om ett eller flera av följande ämnen: seniorers hälsa, ålderism, SRHR, hbtqi, intersektionalitet, antirasism, social utsatthet
god datorvana, erfarenhet och vana av att arbeta i olika digitala system
goda kunskaper och kan kommunicera muntligt och skriftligt tillräckligt väl för att utföra arbetsuppgifterna på svenska, då arbetsspråket är svenska
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att leda samtalsträffar, studiecirklar och/eller utbildning
yrkesutbildning inom vård och/eller socialt arbete (undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, socialpedagog)
språkkunskap utöver svenska och engelska
kompetens inom projektledning
erfarenhet av, och/eller intresse för, sociala medier och digital kommunikation
Egenskaper och drivkrafter
Du trivs i målgruppsnära arbete med seniorer, och har ett engagemang för seniorers hälsa. Vi ser även gärna att du har ett intresse för SRHR och sexualpolitik.
Du är lösningsfokuserad, utvecklingsorienterad, självständig och kan på ett pedagogiskt sätt omsätta teori till konkret handling. I arbetet är du prestigelös, van att bygga relationer, möta många människor i olika roller och skapa förtroende hos andra. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter genom att själv strukturera ditt arbete och driva det framåt utifrån uppsatta mål.
Vi förutsätter att du delar RFSUs värderingar, läs mer här rfsu.se/om-rfsu/om-oss/styrdokument/ideprogram.
Vi erbjuder
Tjänsten är en visstidsanställning på 85% under perioden 1 sep- 28 feb. Tjänstgöringsgrad kan ändras utifrån besked från andra sökta medel.
RFSU Malmö har kollektivavtal med tjänstepension, målstyrd arbetstid samt förmåner såsom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Arbetstid för heltid är 37,5 h/v.
Kvälls- och helgarbete förekommer. Tjänsten innebär att du behöver vara flexibel med dina arbetstider så de motsvarar verksamhetens behov.
RFSU Malmö har kontor på Helmfeltsgatan, nära Operan i Malmö.
Jämlikhet
RFSU har ett aktivt antirasistiskt och funktionsrättsligt arbete. Vi arbetar systematiskt för en jämlik och inkluderande organisation där fler människor med olika perspektiv och erfarenheter vill och kan engagera sig. Målet är att motarbeta diskriminering som begränsar gruppers tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter. Därför är det viktigt att alla våra medarbetare har en förståelse för, eller intresse för att lära sig om, intersektionella, feministiska och antirasistiska perspektiv. Vi ser även egenlevd erfarenhet som kompetens, exempelvis erfarenhet av rasism och/eller funkofobi.Så ansöker du
Vi använder en kompetensbaserad rekryteringsmodell och tar därför inte emot personligt brev. Du fyller i dina kontaktuppgifter och svarar på några urvalsfrågor och ladda upp ditt CV. Sista ansökningsdag är den 5 juli.
Intervjuer är planerade till v29 (13-16 juli) och kan genomföras digitalt vid behov.
Om RFSU Malmö
RFSU Malmö är en lokalförening inom RFSU som arbetar för förbättrad sexuell hälsa och ökad kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter för personer i Skåne. Idag har RFSU Malmö ca 1500 medlemmar och ett kansli med 10 anställda.
Vi erbjuder kompetensutveckling inom SRHR till personal som möter unga och unga vuxna samt migranter inom bla LSS, socialt arbete och skola.
Vidare bedrivs informatörsverksamhet och sexualupplysning riktad till skola och andra mötesplatser för unga samt öppna cafékvällar och peer-ledd sexualupplysning för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/ eller autism där sexualupplysarna själva tillhör målgruppen.
Vi erbjuder även sexualupplysning till personer inom beroendeverksamheter, samhälls- och äldrevård, familjehem, föräldrar och andra viktiga vuxna samt samverkar med akademin genom författande av studier om till exempel skolans arbete med SRHR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Riksförbundet För Sexuell Upplysning
, https://jobb.rfsu.se//job/a57cac617c9a49119bf907ac8dadfd9c Arbetsplats
Rfsu Malmö Jobbnummer
9979406