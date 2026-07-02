Rfsl Jämtland Härjedalen Söker Engagerad Koordinator Inom Sexuell Hälsa
Rfsl Jämtland Härjedalen / Socialsekreterarjobb / Östersund Visa alla socialsekreterarjobb i Östersund
2026-07-02
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Sedan april 2023 driver RFSL Jämtland Härjedalen projektet Testpoint JH för att minska stigmat kring hiv och STI i regionen. Vi söker nu en vikarie för vår koordinator under hennes tjänstledighet. I rollen kommer du att arbeta med att testa vår målgrupp för hiv och STI, erbjuda råd- och stödsamtal samt hålla skolföreläsningar runt om i länet.
RFSL Jämtland Härjedalen är en förening för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner i Jämtland och Härjedalen. Föreningens arbete består bland annat av social verksamhet, informationsverksamhet i skolor, verksamhet för sexualhälsa och politisk påverkan. RFSL är en antirasistisk och feministisk organisation.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som en del av projektet driver vi en testmottagning som främst vänder sig till transpersoner och män som har sex med män. Vi erbjuder anonymt och kostnadsfritt hiv- och STI-test med snabbsvar. Mottagningen är en trygg lågtröskelverksamhet, fristående från den ordinarie sjukvården.
Som koordinator arbetar du med att ta emot besökare i vår lokal i Östersund samt runt om i länet för att assistera vid självtestning. Alla som hiv-testar sig ska erbjudas ett rådgivande samtal med information. Samtalet behöver också vara motiverande och lämna utrymme för reflektion.
Arbetet kommer även innebära att sprida information kring hiv och STI för att avstigmatisera ämnena i Jämtland och Härjedalen, samt att informera kring hbtqi i stort. Det kan ske genom föreläsningar och informationsspridning på skolor, för andra organisationer och på event. En central del av vår verksamhet är att bygga nätverk och samarbeta med både befintliga och nya organisationer. Det ingår även att kompetenshöja andra organisationers personal och volontärer kring ämnet.
Det är viktigt att du förmår att ta ett helhetsgrepp kring projektets mål och kan planera, genomföra och utvärdera löpande, samt att du kan arbeta effektivt och skapa ett gott samarbete med din projektkollega och andra inom organisationen.
Du ansvarar själv för att dokumentera ditt arbete och att vid anställningens slut redovisa din del i projektet tillsammans med din kollega och med arbetsgivaren.
Tjänsten är ett vikariat på 75 % t.o.m. februari och placerad i vår lokal i centrala Östersund där du arbetar nära din kollega som arbetar som kommunikatör i projektet. Viss möjlighet till distansarbete finns.Kvalifikationer
• Du har högskoleutbildning som socionom eller motsvarande erfarenhet.
• Du har kompetens kring hbtqi-frågor (främst MSM/trans) och normkritik, samt delar RFSL:s värderingar och är intresserad av arbete för mänskliga rättigheter.
• Du har erfarenhet av att stötta personer i kris.
• Du har erfarenhet av eller utbildning inom samtalsstöd, ex. MI-metoden
• Körkort B.
Meriterande
• Du har erfarenheter från ideella organisationer, föreningsliv och/eller volontärt arbete.
• Du har egna erfarenheter av hbtqi+ och/eller ett upparbetat kontaktnät inom hbtqi+ i Jämtland Härjedalen.
• Du har goda kunskaper i samiskt språk och kultur och/eller andra språk och kulturer.
RFSL Jämtland Härjedalen strävar efter att våra medarbetare ska avspegla den mångfald av identiteter och erfarenheter som finns i hbtqi+ gruppen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till en bred representation i arbetsgruppen.
Anställningsvillkor
100% vikariat t.o.m. februari, start omgående.
Arbetstiderna kan variera då verksamheten är målstyrd och kan inkludera kvällar och vissa helger. Att finnas på plats i Östersund är viktigt, men möjlighet till viss distansarbete finns.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan annonseringens slut, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag!
På RFSL Jämtland Härjedalen har vi kollektivavtal tillhörande Ideella och Idéburna Organisationer. 40 timmar arbetsvecka och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: hedda.bjorkman.sjoberg@jh.rfsl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie Testpoint JH". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rfsl Jämtland Härjedalen
Kyrkgatan 45 (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hedda Björkman Sjöberg hedda.bjorkman.sjoberg@jh.rfsl.se 063-700 74 01 Jobbnummer
9990179