Rf-Sisu Västra Götaland Söker Aktivitetsledare Till Rörelse På Rast

2025-12-15
RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja specialidrottsförbund/medlemsorganisationer regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott - världens bästa!
Läs mer om oss här: www.rfsisu.se/vastragotaland
Tillsammans med andra samhällsaktörer verkar vi för ökad rörelse, inkludering och förbättrad folkhälsa. Nu söker vi en ny aktivitetsledare som vill var del i vårat projekt som syftar till att främja rörelse i skolan, ett givande arbete på många plan och möjlighet att bli en del av vårat team ute på skolorna.
Om projektet
Projektet Rörelse på rast genomförs i fyra kommuner; Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda. Målet är att öka rörelse och social interaktion hos elever på låg- och mellanstadiet. Målet är också att inspirera till en aktiv fritid och bygga broar mellan barnen, skolan och idrottsrörelsen.
För att nå en rörelserik skola så arbetar vi tillsammans med skolorna och genomför rastaktiviteter, utbildningar, föreningssamverkan och utvecklingsarbete.
Tjänstens huvudsakliga innehåll:
Vi söker en aktivitetsledare på 50 % som ansvarar för rastaktiviteter på skolorna inom projektet. Som aktivitetsledare kommer du vara delaktig i planering och genomförande av rastaktiviteter och prova-på-aktiviteter. Aktiviteterna sker dagtid på skolan. Tjänsten innebär också planering och utbildning tillsammans med andra i projektteamet. I din roll ingår också att samordna arbetet på skolan och samarbeta med skolpersonal och utsedda kontaktpersoner. Du ansvarar för att löpande utvärdera och förbättra arbetet inom projektet. Som aktivitetsledare kan du se dig som en inspiratör inom rörelse på skolan och arbetsuppgifterna kan även innefatta rörelsepauser under lektionstid.
Till din hjälp har du en projektledare med övergripande ansvar för projektet samt projektkollegor som arbetar med skolornas strategiska utvecklingsarbete och utbildning. Du ingår i ett team med flera aktivitetsledare som ger stora möjligheter till idé och erfarenhetsutbyte.
Erfarenhetsprofil
• God vana att leda barn och ungdomar
• Gärna kunskap om rörelseförståelse (physical literacy) och hur du som ledare skapar förutsättninga
för positiva rörelseupplevelser och inkluderande aktivitetsmiljöer
• Kunskap och erfarenhet av ideellt arbete så som i en idrottsförening
• Speciellt meriterande är tidigare arbete på skola samt arbete med barn/unga med
funktionsnedsättningar
Egenskaper
• Du är social och utåtriktad och har lätt att söka kontakt med nya människor
• Du har en god kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer
• Du är en aktiv person som förstår värdet av rörelse och är en god förebild
• Du är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
• Du har stor förståelse för människors olika förutsättningar och möjligheter samt en stark vilja att
arbeta med utveckling av barn och ungdomar
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser positivt till lokal förankring
• Du uppskattar att vistas utomhus och skapa goda förutsättningar till rörelse oavsett väder.
Tjänsten är placerad i Alingsås men arbete i Lerum, Vårgårda och Herrljunga kommun kan förkomma. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Anställningen är en visstidsanställning på 50% under ett år med möjlighet till förlängning. Startdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse och senast 2025-02-02.
Verkar detta vara en spännande och intressant utmaning för dig? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar varför du passar i rollen som aktivitetsledare.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 11 januari
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan.
Arbetsgivaren kommer från den som erbjuds tjänsten begära in ett utdrag från Belastningsregistret.
Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt datsskyddsförordningen.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Grade Onecruiter
För frågor om tjänsten kontakta: Camilla Parkell, Projektledare, mobil: 0709-265872, mail: camilla.parkell@rfsisu.se
Facklig kontaktperson är Maria Gustavsson, Unionen klubben VG, mobil: 0709-265838, mail: maria.gustavsson@rfsisu.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
