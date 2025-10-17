Revisorassistent till BoRevision Örebro - där karriären börjar på riktigt!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomijobb / Örebro Visa alla ekonomijobb i Örebro
2025-10-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du snart klar med din ekonomiutbildning och nyfiken på revision - men ännu viktigare, på människor, utveckling och att göra skillnad? Då kan BoRevision vara platsen där din resa börjar.
Vilka är vi?
BoRevision är Sveriges ledande revisionsbyrå för bostadsrättsföreningar - men framför allt är vi ett härligt gäng engagerade kollegor som brinner för både kvalitet och gemenskap.
Vi finns i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Örebro - fem städer, ett team.
På vårt nyrenoverade kontor i centrala Örebro möter du en varm, härlig stämning där skratt, samarbete och omtanke går hand i hand med professionalism. Här trivs både människor och fyrbenta kollegor - våra kontorshundar bidrar till att skapa en avslappnad, positiv och välkomnande miljö. Vi tror på nära samarbete, öppen kommunikation och en kultur där alla får växa.
Vårt motto?
Med kunskap som grund, gemenskap som styrka.
Om rollen:
Som Revisorassistent blir du en viktig del av vårt team under vårens intensiva och lärorika revisionssäsong.
Du får arbeta sida vid sida med våra erfarna revisorer, lära dig hantverket från grunden och få en unik inblick i hur det är att arbeta i en bransch med både struktur, puls och mening.
Hos oss får du:
• Vara med i riktiga kunduppdrag och få praktisk erfarenhet av revision.
• Analysera och bearbeta data, skapa struktur i ekonomisk information och delta i revisionsteamens arbete.
• Lära dig hur man granskar, ifrågasätter och förstår siffror - på riktigt.
• Delta i planering, dokumentation och digital hantering av underlag.
Kort sagt: du får en rivstart i din karriär - med stöd, coachning och en stor dos arbetsglädje längs vägen.
DETTA SÖKER VI
Du studerar en ekonomiutbildning på universitet eller högskola och vill nu prova dina kunskaper i praktiken.
Du gillar siffror, men du gillar människor ännu mer.
Du har ett öga för detaljer, ett öppet sinne och en vilja att lära dig varje dag.
Vi tror också att du:
• Har god datorvana (Excel är din vän, och du gillar digital struktur).
• Är kommunikativ, positiv och trivs i samarbete.
• Tar ansvar, vågar fråga och gillar att utvecklas.
• Har tidigare arbetslivserfarenhet - kanske inom service, butik eller administration.
Extra plus om du läser inriktning mot revision, men det är inget krav.
Praktisk information:
Detta är ett konsultuppdrag via StudentConsulting som startar i slutet av januari och pågår till slutet av april.
Arbetet är flexibelt och går att kombinera med dina studier. Du utgår från vårt kontor i Örebro.
Varför BoRevision?
Förutom att du får värdefull erfarenhet i en växande bransch erbjuder vi:
• En arbetsplats där du känner dig välkommen från dag ett.
• Kollegor som stöttar, inspirerar och bryr sig.
• Ett kontor där både människor och hundar trivs.
• Möjlighet till fortsatt karriär och utveckling inom BoRevision.
Vi ser fram emot att lära känna dig och kanske välkomna dig till BoRevision Örebro.
BoRevision - där kunskap möter gemenskap och framtiden börjar.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elsa Lönnberg orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9563269