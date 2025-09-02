Revisor till familjär revisionsbyrå med mjuka värden i fokus
Vindex AB / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindex AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du nyexaminerad inom ekonomi med en vilja att utvecklas inom revision? Eller är du kanske erfaren inom revisionsområdet och ute efter nya jobbmöjligheter? Vi på Vindex söker nu brett efter kandidater till en roll som revisor hos vår kund. I rollen kommer du att tillhöra ett engagerat team på en mycket familjär byrå!
Placering: Stockholmsområdet
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bokslutsgranskning
Granskning av årsredovisningar
Säkerställa regelefterlevnad
Rådgivning gentemot kunder
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en civilekonomexamen eller motsvarande. Till denna roll söker vi brett bland både nyexade ekonomer som vill bli revisorer samt erfarna revisorer. Utöver det kommunicerar du flytande på såväl svenska som engelska, i tal och skrift.
Som person är du mån om mjuka värden och vill dagligen bidra till byråns utveckling både internt och gentemot kund.
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JGRE2958. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Jozephine-Pilgrim Linge Gimling (jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se
, 070-985 39 63) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vindex tillsätter koncernredovisare i Stockholm. Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jozephine-pilgrim.gimling@vindex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Jobbnummer
9487020