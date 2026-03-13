Revisor med ambition att bli auktoriserad - framtida delägarskap möjligt
Poolia AB / Ekonomijobb / Helsingborg Visa alla ekonomijobb i Helsingborg
2026-03-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Revikonsult Revisionsbyrå i Helsingborg söker nu en revisor med några års erfarenhet och en tydlig ambition att bli auktoriserad revisor.
Vill du ta nästa steg i din karriär och utvecklas i en stabil och välrenommerad revisionsbyrå där du på sikt kan få möjlighet att bli delägare? Då kan detta vara rollen för dig.
Revikonsult är en väletablerad revisionsbyrå med över 40 år på marknaden och en stark kundbas av framgångsrika små och medelstora företag - både svenska och internationella. Hos oss präglas kulturen av kundfokus, samarbete och professionell utveckling.
Vi arbetar långsiktigt och erbjuder dig en miljö där du får växa, ta ansvar och bygga din framtid som auktoriserad revisor.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som revisor hos oss får du en varierad roll med stort kundnära ansvar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med erfarna kollegor i team.
Du kommer bland annat att:
• Arbeta med revision av små och medelstora företag
• Delta i rådgivning och kunddialog
• Utvecklas mot auktorisation genom rätt uppdrag och stöd
• På sikt kunna ta över en kundstock kopplat till en kommande pensionsavgång
Vi har en god tillströmning av nya kunder, vilket innebär att du kan fokusera på revision och utveckling snarare än försäljning.
Hos Revikonsult värnar vi också om en sund balans mellan arbete och fritid - både under högsäsong och resten av året.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker dig som har:
• Cirka 5-10 års erfarenhet av revisionsarbete
• Relevant utbildning och praktisk erfarenhet för att kunna bli auktoriserad revisor
• En tydlig ambition och drivkraft att nå auktorisation inom några år
• Ett affärsmässigt och kundorienterat arbetssätt
Som person är du engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är förtroendeingivande, kommunikativ och har en vilja att utvecklas långsiktigt inom yrket.
Du uttrycker dig obehindrat muntligt och skriftligt på svenska och har goda kunskaper i engelska. Vi ser även att du har ett intresse för digitala verktyg och god vana av Office-paketet.
Tjänsten kräver B-körkort.
Vid rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Cirka 5-10 års erfarenhet av revisionsarbete
• Relevant utbildning och praktisk erfarenhet för att kunna bli auktoriserad revisor
• En tydlig ambition och drivkraft att nå auktorisation inom några år
• Ett affärsmässigt och kundorienterat arbetssätt
Som person är du engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är förtroendeingivande, kommunikativ och har en vilja att utvecklas långsiktigt inom yrket.
Du uttrycker dig obehindrat muntligt och skriftligt på svenska och har goda kunskaper i engelska. Vi ser även att du har ett intresse för digitala verktyg och god vana av Office-paketet.
Tjänsten kräver B-körkort.
Vid rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Om verksamheten
Revikonsult Revisionsbyrås affärsidé är att med hög kompetens och service, tillhandahålla kvalitetsgranskad revision, redovisning och rådgivning som ger mervärde och skapar trygghet i små och medelstora företag.
Revikonsult bildades i slutet av 1980-talet. Vi är för närvarande 10 medarbetare, varav två är auktoriserade revisorer och en auktoriserad redovisningskonsult.
Revikonsults kunder är mindre och medelstora familjeföretag men även stora företag, föreningar och organisationer finns bland våra kunder. Alla företagsformer och branscher är representerade.
Revikonsult Revisionsbyrå är ett av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag. Auktoriserade revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter i Revikonsults Revisionsbyrå har erhållit sina yrkestitlar i Sverige. De kvalificerade medarbetarna är medlemmar i FAR. Vi ingår i SVEREV.
Läs mer om verksamheten på https://revikonsult.se/
Vi erbjuder
=========
Hos Revikonsult får du:
• En långsiktig karriärmöjlighet med stöd mot auktorisation
• En stabil byrå med korta beslutsvägar och hög kompetens
• Möjlighet till framtida delägarskap för rätt person
• En trygg arbetsplats med god sammanhållning och utvecklingsfokus Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Peder Bjursten peder.bjursten@poolia.se 073-944 54 60 Jobbnummer
9796266