Revisionsmedarbetare till RTL Ekonomi och Revision!
Klara Consulting Rekrytering och Interim AB / Ekonomijobb / Linköping Visa alla ekonomijobb i Linköping
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Consulting Rekrytering och Interim AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Örebro
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om bolaget och tjänsten
RTL Ekonomi & Revision AB är en framåtsträvande aktör inom revision, redovisning, löneadministration och rådgivning i Linköping. Med en gedigen historia som sträcker sig närmare 50 år tillbaka är de idag ett kompetent, stabilt bolag på marknaden. Sedan 2023 är RTL en del av Klara Consulting.
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen.
Som Revisionsmedarbetare på kontoret i Linköping blir du en del av ett engagerat team av 7 personer som arbetar med revision, varav 3 är auktoriserade revisorer. Du kommer även att samarbeta med revisorer på våra andra kontor. Här får du en bred roll där du verkligen får chansen att utvecklas!
Du erbjuds:
En stabil men samtidigt växande arbetsplats som satsar på dig och din kompetensutveckling
Goda förmåner och trevliga gemensamma aktiviteter
En bra balans mellan arbete och fritid samt uppmaning till friskvårdsaktiviteter och en sund livsstil Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som Revisionsmedarbetare arbetar du nära våra kunder i olika branscher och storlekar, med fokus på noggrann revision, hög kvalitet och ett professionellt kundbemötande.
Du kommer bland annat:
Genomföra revisioner och granskningar av finansiella rapporter
Ha daglig kontakt med kunder och erbjuda rådgivning
Konsultera inom finansiell rapportering, civilrätt och skatterätt
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen som Revisionsmedarbetare är du en kommunikativ lagspelare med förmåga att skapa goda långsiktiga relationer med såväl kunder som kollegor och samarbetspartners. Du är analytisk, strukturerad och kan hantera flera uppdrag och frågeställningar samtidigt.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av revisionsarbete, gärna från revisionsbyrå
Är utbildad civilekonom (eller har motsvarade utbildning) gärna med inriktning mot redovisning/revision
Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Det är extra meriterande om du:
Har körkort B
Låter detta som du? Sök rollen redan idag och få chansen att utvecklas inom revision på en mycket trevlig arbetsplats!
Våra förmåner i korta drag!
Hybridmöjligheter
Flexibla arbetstider
Generöst friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Sommartid 8:00 - 16:00 under perioden 1 juli - 30 september
Praktisk information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Linköping
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta Andrea Ramshorn på andrea.ramshorn@klaraconsulting.se
Observera att svarstiden kan dröja under semestertider.
Om Klara Consulting Vi är en växande koncern med omkring 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet. Tillsammans skapar vi unika erbjudanden för kunder och medarbetare inom digitalisering och ekonomisk styrning. Välkommen till en modern helhetsleverantör inom ekonomitjänster.
För mer information, besök gärna https://klaraconsulting.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting Rekrytering och Interim AB
(org.nr 556360-0195), https://klaraconsulting.se/ Arbetsplats
Klara Consulting Kontakt
Andrea Ramshorn andrea.ramshorn@klaraconsulting.se +46 73 321 97 72 Jobbnummer
9653599