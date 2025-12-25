Revisionsmedarbetare till Baker Tilly Solid Revision
Har du kunskap om revision, trivs med kundrelationer och har ambitionen att bli auktoriserad revisor? Då har vi chansen för dig! Här erbjuds du en unik möjlighet att utvecklas med oss och växa inom vår organisation. Vi söker nu en revisionsmedarbetare som vill vara med och stärka vårt team och bidra till våra kunders framgång.
Som revisionsmedarbetare granskar du kundernas räkenskaper och förvaltning tillsammans med byråns auktoriserade revisorer. Baker Tilly Solid Revison har kunder verksamma inom olika branscher och består främst av mindre och medelstora ägarledda bolag vilket gör arbetet omväxlande. Du kommer att ha kundkontakt och ansvara för egna uppdrag självständigt och arbeta tillsammans i team med förberedande och genomförande av revisioner samt framtagande av underlag till auktoriserad revisor. Du arbetar aktivt för att hjälpa byråns kunder att driva och utveckla sina företag. Du visar prov på engagemang i ägarfrågor och entreprenörskap. I din roll rapporterar du till auktoriserad revisor och kontorschef/vd.
Tjänsten är en utökningsrekrytering på heltid och tillträdesdatum kan anpassas till din nuvarande uppsägningstid. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig Rekryteringskonsult.
Vem är du?
Vi söker dig med kandidatexamen i ekonomi och minst 2-3 års erfarenhet av revisionsarbete. Du har som ambition att bli auktoriserad revisor och uppfyller utbildningskrav för auktorisation. Du har B-körkort och tillgång till egen bil. Vidare har du god datavana och goda kunskaper i Excel. Du är flytande i svenska och har grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vi värdesätter att du är utåtriktad, relationell och affärsmässig. Du är noggrann, ansvarstagande och har en förmåga att prioritera. Du stimuleras av att arbeta nära kunderna och av att ta eget ansvar för planering och genomförande av uppdrag samt teamarbete. Du har en god kommunikation- och samarbetsförmåga, såväl internt och externt.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utöka ditt kontaktnät och träffa många olika människor i varierande branscher. Du kommer till en region full av entreprenörsanda och driv. I Vimmerby finns ett starkt näringsliv, bra skolor, ett rikt föreningsliv och närhet till både natur och kust. Hos oss blir du en del av ett kompetent team där kunskap, engagemang och arbetsglädje värdesätts.
Om verksamheten
Baker Tilly Solid Revision AB startade den 1 juli 2019. På byrån finns en mycket lång branscherfarenhet då vi tidigare under många år arbetat på andra revisionsbyråer. Vi är idag 14 anställda med kontor i Vimmerby och i Hultsfred och tillhandahåller revisions-, redovisnings- och lönetjänster samt rådgivning inom redovisnings- och skatteområdena. Våra kunder utgörs främst av ägarledda företag och återfinns i ett flertal branscher, främst i nordöstra Småland.
Solid Revision är medlem i Baker Tilly, ett rikstäckande nätverk för fristående revisionsbyråer. Genom Baker Tilly International har vi tillgång till ett nätverk över hela världen.
