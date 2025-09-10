Revelino Revision söker Senior eller Auktoriserad Revisor
Vi på Revelino Revision växer och söker nu en erfaren kollega som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med oss. Du är idag auktoriserad revisor - eller har flera års erfarenhet av kvalificerat revisionsarbete och ett tydligt intresse av att bli auktoriserad snart. Kanske arbetar du i en större organisation men längtar efter en mer personlig miljö, där du har möjlighet att påverka både din vardag och byråns framtid.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
I rollen kommer du att ansvara för planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag. Du arbetar självständigt med dina uppdrag, har direktkontakt med kunder och fungerar som rådgivare i frågor som rör redovisning, beskattning och bolagsstruktur.
Våra kunder består främst av ägarledda aktiebolag inom en mängd olika branscher, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande. För dig som vill engagera dig långsiktigt i verksamheten finns även möjlighet till delägarskap.
Varför du ska arbeta hos oss
Hos Revelino Revision får du arbeta nära både kunder och kollegor i en miljö som präglas av engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer. Du får en roll med stor frihet och ansvar.
Vi tror på en sund balans mellan arbete och privatliv och erbjuder därför flexibla arbetstider, goda möjligheter till kompetensutveckling och en arbetsmiljö där beslutsvägarna är korta och samarbetet nära.
Vårt huvudkontor är centralt beläget i Trelleborg, med gångavstånd till både stadskärnan och havet. Här arbetar du i ett engagerat team med en öppen kommunikation samt stort fokus på samarbete. Vi värdesätter trygghet, utveckling och att tillsammans skapa verkligt värde för våra kunder.Profil
• Vi ser helst att du är auktoriserad revisor, men även du som nyligen skrivit provet eller snart ska göra det är intressant för oss.
• Du har erfarenhet från revisionsbyrå och är van att arbeta självständigt med egna uppdrag
• Du har god kännedom om svensk redovisningspraxis
• Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och har en stark känsla för service
• Du trivs i kundnära relationer och har ett affärsmässigt tänk
• Du ser långsiktighet och delaktighet som en naturlig del av ditt yrkeslivSå ansöker du
Start: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse, med hänsyn till uppsägningstid.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Urval sker löpande.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Revelino Revision med Jurek Recruitment & Consulting. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Merima Kastrat på mejl: merima.kastrat@jurek.se
Om Jurek
Jurek Recruitment & Consulting AB är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och konsultlösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom Law, Business support, Finance, HR och Marketing/Communication. Ersättning
