Returkoordinator Liftar & Maskiner till Mylift i Mölnlycke
Mylift Sweden AB / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-01-11
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mylift Sweden AB i Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Returkoordinator - Liftar & Maskiner till Mylift i Mölnlycke
Vi söker en Returkoordinator till vår depå i Mölnlycke. Hos oss på Mylift blir du en del av ett sammansvetsat team där du arbetar med mottagning, underhåll och iordningställande av våra maskiner och liftar.Publiceringsdatum2026-01-11Dina arbetsuppgifter
Som Returkoordinator ansvarar du för att ta emot maskiner som kommer tillbaka från uthyrning, och se till att de är redo för nästa kund. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Returmottagning och kontroll av liftar och maskiner
Tvätt och sanering
Enklare underhåll och reparationer
lackeringsarbeten
Ordning och struktur på gården
Samarbete med verkstad och uthyrningsteam
Förbereda och färdigställa sålda maskinerKvalifikationer
Vi söker dig som är praktiskt lagd, gillar att hålla ordning och har intresse för maskiner. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande men inget krav - vi lär dig gärna på plats.
Du behöver även:
Vara ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Trivas med både självständigt arbete och teamwork
God fysik då arbetet kan innebära tyngre lyft
Behärska svenska i tal och skrift
Körkort B (krav)
Erfarenhet av truck och liftar är meriterande
Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att bidra till lagandan.
Om arbetsgivaren
Mylift Sweden AB är en etablerad aktör inom liftar och lyftutrustning. Vi erbjuder service, uthyrning och försäljning av maskiner. Hos oss får du en trygg arbetsplats med god gemenskap och möjlighet att utvecklas i rollen.
Plats
Mylift Sweden AB
Analysvägen 7F
435 33 MölnlyckeSå ansöker du
Skicka din ansökan till: linus.skarberg@mylift.se
Vi behandlar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: DZ@mylift.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mylift Sweden AB
(org.nr 556785-7882), https://mylift.se/
Analysvägen 7F (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mylift Sweden AB Jobbnummer
9677284