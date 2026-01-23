Resurstjänster till F-3 och fritidshem på Sköllersta skola!
2026-01-23
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Om verksamheten
Sköllersta skola är belägen mitt i Sköllersta tätort i Hallsbergs kommun, med närhet till en grönskande närmiljö. Skolan har stora rymliga lokaler och en god digital infrastruktur. Enhetens geografiska läge innebär stora möjligheter för olika former av utomhusaktiviteter för både elever och personal. Sköllersta ligger ca 2 mil från Örebro och centrala Hallsberg, med goda kommunikationsmöjligheter via lokaltrafiken. Skolan har ca 130 elever och 21 personal i tre arbetslag och arbetsgrupper.
På Sköllersta skola kommer du trivas med kollegor som gillar att vårda goda relationer, bedriva utvecklingsarbete, upprätthålla ett positivt arbetsklimat samt har höga förväntningar på dig själv för att vi tillsammans alltid arbetar för verksamhetens och framför allt elevernas bästa.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Just nu söker Sköllersta skola tillfällig personalförstärkning i arbetslag F-3 och fritidshemmet i form av en elev- och gruppresurs i form av en eller två tjänster. Tjänsterna innebär i huvudsak undervisningsstöd på individnivå eller på grupp, men det kan även förekomma inslag av helklassundervisning i de lägra åldrarna. I tjänsterna ingår även stöd och arbete på morgon- och eftermiddagsfritids.Kvalifikationer
Som framtida medarbetare i Hallsbergs kommun efterfrågar vi att du som sökande:
• har en positiv elevsyn och kan forma kunskapsutvecklande lärmiljöer utifrån elevernas förutsättningar och behov
• har hög social kompetens med god förmåga att samverka och samarbeta
• uppvisar ett professionellt och positivt bemötande samt kan skapa och vårda goda relationer
• besitter en stor flexibilitet och har god förmåga att anpassa dig till de elevernas och skolans behov och förutsättningar
• har engagemang och deltar aktivt till skolans gemensamma utvecklingsarbete
• är kontinuerligt lösningsfokuserad och kan hantera varierade och utmanande arbetsuppgifter
• besitter en godtagbar digital kompetens och mycket goda kunskaper i det svenska språket
Vi söker dig i första hand som är utbildad elevassistent till de yngre åldrarna eller dig som har god erfarenhet och meriter med handledning och stödundervisning med barn med NPF. Du är en trygg person och kan professionellt bemöta alla barn utifrån deras förutsättningar och behov. Du arbetar efter ett relationellt och salutogent perspektiv samt har gärna tidigare erfarenhet att arbeta med barn i behov av stöd i deras känsloreglering.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet!
Meriterande
• tidigare arbetslivserfarenhet som exempelvis elev- eller klassresurs, lärarvikarie eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål. Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.
Att ha duktiga medarbetare är viktigt för oss, därför erbjuder vi dig som anställd i Hallsbergs kommun:
• En god arbetsmiljö med tillgång till IKT, såväl när det gäller teknik som personligt stöd
• Ett inspirerande och roligt arbete på en trevlig skola med trevliga och engagerade medarbetare och barn i en fantastisk miljö med stora möjligheter
• Handledning och fortbildning inom ramen för dina arbetsuppgifterÖvrig information
Anställningsform: visstidsanställning, minst 3 månader, men kan förlängas utifrån verksamhetens behov
Sysselsättningsgrad: deltid, 75-90%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-08. Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningsprocessen så tveka inte att söka redan idag. Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Rektor
Niklas Avenstierna niklas.avenstierna@edu.hallsberg.se 0582-68 63 07 Jobbnummer
9700856