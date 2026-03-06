Resurstjänst Child Academy Sports förskola Enköping
2026-03-06
Vi söker resurspedagog till vår fina idrottsförskola i Enköping.
Om oss:
På Child Academy Sports idrottsförskolor vill vi ge barnen chansen att utvecklas i sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning så långt som möjligt för att främja våra yngsta samhällsmedborgares hälsa och välbefinnande. I undervisningen arbetar vi utifrån målsättningen att tidigt erbjuda och lägga grund för den glädje och de positiva egenskaper som idrott för med sig. Alla barn vi möter får under deras tid på förskolan möjlighet att delta i undervisning som stimulerar deras motoriska utveckling och sinnen utifrån sina egna förutsättningar. För våra yngsta barn bedriver vi undervisning som utvecklar deras grundrörelser. Våra äldre barn har idrottsförskola där de varje vecka ges möjlighet att under kravlösa former prova på olika idrotter så som fotboll, innebandy, friidrott med mera. Våra barn ska känna att de lyckas och vi skapar rörelseglädje tillsammans för en hållbar och hälsosam framtid!
Ditt uppdrag hos oss:
Vi söker dig som är en trygg vuxen och god förebild för våra barn. Du har en god barnsyn och relationell kompetens där du väljer att se andras styrkor.
Det är meriterande om du:
• Har barnskötarutbildning.
• Har erfarenhet av arbete som barnskötare, resurspedagog eller elevassistent.
• Har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, exempelvis barn med autism eller ADHD.
I din ansökan bifogar du CV, personligt brev samt information om nuvarande sysselsättning, resurstjänsten är på 75%-85% och beslutas i samråd med personen som blir aktuell.
Är du intresserad av endast timvikarie bifogar du CV, personligt brev samt information om nuvarande sysselsättning och hur mycket du kommer att finnas tillgänglig för arbete hos oss.
Markera din ansökan med Resurstjänst alternativt Timvikare. Ansökan skickas på mail till rektor Saara Pettersson på mail: saara.pettersson@childacademysports.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
