Resurssköterska med inriktning vård- och omsorgsboende
2026-01-09
Inom hälso- och sjukvårdsenheten i Mariestads kommun arbetar ca 50 sjuksköterskor varav 10 stycken finns på våra vård-och omsorgsboenden och korttidsboende. Här har vi en god gemenskap och stöttar upp varandra.
Nu söker vi en resurssköterska som ska täcka upp och förstärka där behov uppstår på våra boenden inom äldreomsorgen.
Är du en erfaren, lyhörd och ansvarsfull sjuksköterska som är trygg i din yrkesroll? Kan du tänka dig en variation av arbetsplatser? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Du kommer ha varierande arbetsuppgifter som bland annat innebär att:
* Planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser.
* Samordna patientens hälso- och sjukvårdskontakt med övriga vårdgivare.
* Arbeta med förebyggande insatser för bibehållen hälsa.
* Arbeta i team med övriga sköterskor, omsorgspersonal, rehabpersonal och biståndshandläggare.
* Samverkan med ansvarig vårdcentralsläkare.
* Kontakt och stöd till anhöriga.
* Säker och spårbar dokumentation.
Din arbetstid är dagtid måndag-fredag. Du jobbar också var tredje helg där både dagtid och kvällstid blir aktuellt.Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst krävs att du är legitimerad sjuksköterska och har arbetserfarenhet från äldreomsorgen.
Som person ska du vara positiv, lyhörd och ha ett gott bemötande mot boende såväl som mot kollegor, omsorgspersonal och anhöriga. Vidare ser vi att du har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Du ska vara trygg i din yrkesroll, ha breda hälso- och sjukvårdskunskaper och kan arbeta självständigt. Eftersom tjänsten innebär att vara resurs förutsätter vi att du trivs med att arbeta på olika arbetsplatser och att träffa många olika personer med varierande hälso- och sjukvårdsbehov.
Är du van att kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation och har tidigare arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård ses det som meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vad vi kan erbjuda dig?
• Hos oss välkomnas du av trevliga kollegor med olika lång erfarenhet inom kommunal vård och omsorg där vi tillsammans arbetar med att stötta och hjälpa varandra.
• Andra förmåner som finns är bland annat friskvårdsbidrag, gratis inomhus - och utomhusbad, bra försäkringserbjudanden samt möjligheter till semesterväxling.
• Vi har konkurrenskraftiga löner och - inte minst - har vi härliga boende som vi hjälper varje dag!
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering kommer att ske löpande så dröj inte med att skicka in din ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen att bli en del i vårt gäng!
