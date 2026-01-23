Resurssjuksköterska till våra vård-och omsorgsboende inom HSL 5!
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260137
Söker du ett arbete där du får göra verklig skillnad i människors vardag?
Nu söker vi efter en sjuksköterska till HSL-sektion fem i avdelningen för vård-och omsorgsboende inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Här arbetar du resursbaserat på våra tio vård-och omsorgsbeonden i Malmö.
Som ny sjuksköterska hos oss kommer du att få en individuellt anpassad introduktion utefter dina behov och en sjuksköterskakollega fungerar som din mentor under hela första året. Nyanställda sjuksköterskor erbjuds två dagars demensutbildning. Arbetstiden är förlagd dagtid 07.00 - 15:30 med tjänstgöring var sjätte helg.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna och Magnus eller läs mer om våra boenden här:
Alla boenden - Malmö stad (malmo.se)
Utveckling, nyfikenhet och närhet till patienterna driver Anna i sitt arbete som sjuksköterska - Malmö stad (malmo.se)
Magnus uppskattar de varierande arbetsuppgifterna på kvällspassen - Malmö stad
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden - välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som resurssjuksköterska får du ett varierat och meningsfullt arbete. Du arbetar bland annat med att:
• Bedöma, planera och genomföra medicinska insatser och omvårdnadsåtgärder.
• Samverka i team med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sektionschef.
• Handleda och delegera omvårdnadspersonal.
• Arbeta personcentrerat och involvera både boende och anhöriga i vården.
• Delta i samverkan med primärvård och andra aktörer enligt hälso- och sjukvårdsavtalet.
• Bidra till kvalitetsarbetet genom dokumentation i bl.a. BPSD, Senior Alert och Palliativregistret.
Här kan du läsa mer om uppdragsbeskrivningen som sjuksköterska:
Uppdragsbeskrivning leg SSK.pdf (sharepoint.com)Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst två års yrkeserfarnhet som sjuksköterska med svensk legitimation. Utöver det vill vi att du har:
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.
• Digital kompetens och vana att dokumentera.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och i nära samarbete med teamet.
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
• Specialistutbildning inom relevant område.
• Erfarenhet av arbete med demenssjukdom.
• Arbetserfarenhet i BPSD, Senior Alert och Palliativregistret.
Vi välkomnar nya kollegor som genom engagemang och nytänkande kan hjälpa oss att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom den kommunala hälso- och sjukvården. Som person är du drivande och lösningsfokuserad, och är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har också ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Om arbetsplatsen
Hos oss blir du en del av Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning, där cirka 5 500 medarbetare varje dag arbetar för att skapa en enklare vardag för Malmöborna.
Som medarbetare får du bland annat:
• Individanpassad introduktion och handledarskap första året.
• Förmånscykel samt friskvårdsbidrag.
• Möjlighet till att fördjupa dig i något kunskapsområde.
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Läs mer om Malmö stad som arbetsgivare: malmo.se/jobb
Information om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid
• Antal tjänster: 1
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Observera att utdrag ur Polisens belastningsregister krävs innan anställning. Beställ gärna redan i samband med din ansökan via: http://bit.ly/polisens-blankett
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten.När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: Information om utdrag från belastningsregistret - Malmö stad Övrig information
Malmö stad strävar efter att våra medarbetare ska spegla den mångfald som finns i befolkningen. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)
Läs mer om Malmö stad som arbetsgivare: malmo.se/jobb Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef SÄBO
Cecilia Faritzson cecilia.fartizson@malmo.se 0723-802952 Jobbnummer
9700174