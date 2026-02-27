Resurssjuksköterska till Högdalens vård- och omsorgsboende
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-02-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Vill du ha en flexibel och utvecklande roll där du gör skillnad varje dag?
Vi söker nu en trygg och engagerad resurssjuksköterska för en tidsbegränsad anställning på 6 månader, med goda möjligheter till förlängning.
Tjänsten är förlagd dagtid på vardagar och är placerad på Högdalens vård- och omsorgsboende.
Välkommen till oss
Högdalens vård- och omsorgsboende är ett kommunalt äldreboende i en av Stockholms stads akademiska noder. En akademisk nod är en enhet som är med och driver utvecklingen av äldreomsorg i Stockholms stad.
Här finns totalt 140 lägenheter, uppdelat på 68 somatiska och 50 demensplatser samt 18 korttidsplatser och 4 växelvårdsplatser. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där fokus ligger på hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Som sjuksköterska hos oss inom särskilt boende för äldre så är du en viktig del i vårt arbete med att aktivt arbeta och bidra så att de boende känner sig trygga, sedda, delaktiga, uppskattade och viktiga. Vi utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt med fokus på att skapa en känsla av sammanhang för såväl boende som medarbetare.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en trivsam arbetsplats med kompetenta kollegor och engagerade chefer som stöttar dig i ditt arbete. Vi värnar om våra medarbetares välmående och skapar goda förutsättningar för dig att lyckas och trivas i din roll.
Arbetsplatsen är belägen i trevliga omgivningar med goda kommunikationer, nära Högdalens tunnelbanestation.
Vi erbjuder en strukturerad introduktion i ditt uppdrag samt en övergripande introduktion till arbetet inom Stockholms stad och vår förvaltning, så att du får en trygg och bra start hos oss. Du får även möjlighet att ta del av relevanta utbildningsinsatser och kompetensutveckling.
Läs gärna mer om Stockholms Stads förmåner här
Din roll som resurssjuksköterska
Som resurssjuksköterska hos oss på Högdalens vård- och omsorgsboende har du en flexibel och betydelsefull roll i verksamheten. Du arbetar där behovet är som störst och fungerar som ett stöd och en förstärkning i sjukskötersketeamet. Det innebär att du bidrar med din kompetens i det dagliga arbetet, skapar kontinuitet och avlastar där det behövs.
I rollen ansvarar du för medicinska bedömningar och ordinationer på sjuksköterskenivå samt planerar och genomför insatser utifrån den enskildes behov. Du har löpande kontakt med läkare, anhöriga och andra samarbetspartners för att säkerställa en trygg och sammanhållen vård.
Du arbetar i nära samverkan med undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare, där ni tillsammans utvecklar och kvalitetssäkrar vården för våra boende. Genom ett personcentrerat och salutogent arbetssätt bidrar du till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet i vardagen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har några års erfarenhet som sjuksköterska inom äldreboende
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet från korttidsavdelning
Kunskap i dokumentationssystemet Vodok
Erfarenhet av att arbeta inom Stockholms stad och i en politiskt styrd organisation
Vana av att arbeta med kvalitetsregister inom äldreomsorgen
För att lyckas i rollen är du professionell och trygg i ditt bemötande. Du har en god förmåga att bygga, utveckla och bibehålla goda samarbeten genom ett öppet, tillmötesgående och lösningsorienterat förhållningssätt. Vi söker dig som visar engagemang i ditt arbete och som bidrar till en positiv arbetsmiljö där engagemang smittar av sig på andra.
Som sjuksköterska är du självgående och har förmåga att självständigt strukturera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och agerar med omdöme och trygghet i din yrkesroll.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och ditt engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-27Övrig information
Denna annons är för en tidsbegränsad anställning om 6 månader, med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag (även röda dagar som infaller mån-fre).
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Nedan kan du läsa mer om Högdalen vård och omsorgsboende och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltningen och du får även gärna besöka vår Instagram.
Högdalens vård- och omsorgsboende, Stockholms stad
Följ oss på Instagram:
Sök på hogdalenaldreboende på Instagram eller klicka på länken nedan:
Högdalens vård- och omsorgsboende, Instagram
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadanställd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1023".
Detta är ett heltidsjobb.
Stockholms kommun
Stockholm stad, Enskede-Årsta-Vantör sdf, Högdalens Vård- och omsorgsboende
Eva Hanna Elias, områdeschef eva.hanna.elias@stockholm.se 08-50820080
9768897