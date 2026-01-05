Resurssamordnare till utbildningsverksamheten
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda för kriser och krig.
Som resurssamordnare spelar du en nyckelroll inom utbildningsverksamheten. Du kommer att stödja chefer och kollegor i planeringen hållbara scheman och verksamhetens behov. Du är med och utvecklar arbetssätt och rutiner som bidrar till verksamhetens mål. I rollen är det viktigt att du kontinuerligt framför förbättringsförslag och ser utvecklingsmöjligheter.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som resurssamordnare kommer du planera schemaläggning på kort respektive lång sikt och du kommer schemalägga skolverksamhetens breda utbildnings- och kursutbud. Du kommer vara en del av teamet på enheten för Utbildningsstöd och ditt uppdrag kommer också innebära att driva planeringsarbete och tjänstefördelning i samverkan med utbildningschefer. Du kommer att följa upp resursanvändning, samordna och kommunicera planering och schemaläggning med skolledning, lärare och annan personal.
Du kommer också ha systemansvar för det IT-baserade schemaläggningsverktyget.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Avslutad gymnasieutbildning
- Aktuell erfarenhet av komplex resursplanering och bemanning
- God datorvana
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av schemaläggning i system som exempelvis TimeEdit
- Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser
- Kunskaper om myndighetens utbildningsverksamhet och ämnesområden kopplade till Räddningstjänst och/eller civilplikt
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts nuvarande medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
För att lyckas och trivas i rollen är det av stor vikt att du är serviceinriktad, analytisk och lösningsfokuserad. Tillsammans med andra arbetar du strukturerat för att nå uppsatta mål.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Revinge och resor i anställningen förekommer.Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
På Enheten för utbildningsstöd samlar vi kompetens och kunskap kopplat till resurssamordning, planering och administration och tillsammans med dina kollegor stödjer du hela utbildningsverksamheten. På enheten är vi 18 medarbetare och vi finns i Revinge, Rosersberg och på Sandö.
Alla vi som arbetar på myndigheten förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Petra Trottestam. Fackliga företrädare är Thomas K Nilsson (Saco-S), Pierre Håkansson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
