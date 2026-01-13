Resursplanerare till Norra brännans hemtjänst och Nattpatrull
2026-01-13
Verksamhetsområdet Hemtjänst består i dagsläget av 6 hemtjänstgrupper samt 1 nattpatrull. Med utgångspunkt i brukar-arbetsmiljö och ekonomiperspektiv ska vi arbeta för att uppnå en så effektiv planering som möjligt där förvaltningens personalresurser nyttjas på bästa sätt. Vi söker nu 1 resursplanerare till det nya verksamhetsområdet Norra brännans hemtjänst och Nattpatrull.
Som resursplanerare har du en central och betydelsefull roll i verksamheten du arbetar i. Du har ett nära samarbete med hela teamet som består av medarbetare, chef, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Ditt arbete innebär att ta emot, samordna och planera ut beviljade insatser med hänsyn till både brukares behov, arbetsmiljöperspektiv och verksamhetens ekonomiska ramar.
En viktig del av din roll är att säkerställa att insatserna fördelas på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. För att uppnå detta har du en löpande dialog med brukarna, där du lyssnar in deras önskemål och behov för att kunna anpassa planeringen på bästa sätt. Genom ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt bidrar du till att skapa en väl fungerande och trygg omsorg för brukarna samtidigt som du säkerställer en god arbetsmiljö för personalen.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en förmåga att hålla dig lugn och balanserad i ditt bemötande. Du är flexibel och har lätt att ställa om när förutsättningarna förändras. Du kan arbeta självständigt på ett strukturerat och systematiskt sätt. Goda datakunskaper krävs.
Meriterande är om du tidigare har arbetat med planering, bemanning eller administration. Vi ser gärna att du har erfarenhet av vårdnära arbete. Önskvärt att du har B körkort.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Tillträdde sker enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Fackliga organisationer nås via kommunväxeln 0611-348000
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Resurschef hemtjänsten
Anna Wikström anna.wikstrom@harnosand.se 073-2743012 Jobbnummer
9680289