Resurspersoner och pedagoger till förskolor, skolor och fritidshem
2026-03-20
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-20Beskrivning
Är du en positiv och nyfiken person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga
förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.
Vi söker ett flertal personer för arbete som resurspersoner eller pedagoger i våra förskolor, skolor och fritidshem. Uppdragen är visstidsanställningar under läsåret 2026-2027.
Vi har fokus på:
• att alla kan, alla vill och alla ska lyckas
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande och ett coachande förhållningssätt
• kunskap om och tillgång till modern digital teknik
• lärande utifrån ett 1-16 års perspektiv
• varje barns maximala potential
• att förbättra resultat
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Uppdraget kan variera mellan olika tjänster.
Som resursperson arbetar du med att skapa struktur och trygghet under barnets/elevens dag. Du stöttar barnet/eleven med arbetsuppgifter och finns som ett stöd i det sociala samspelet med övriga barn/elever. Du kommer också att dela ansvaret för barnen/eleverna i gruppen/klassen med förskollärare/lärare. Arbetet leds och planeras av förskollärare/lärare.
Som pedagog i förskola eller fritidshem arbetar du tillsammans med förskollärare respektive lärare i fritidshem för att ge barn och elever en god utbildning och en trygg miljö.
Ange gärna i din ansökan om du i första hand är intresserad av arbete i en viss verksamhet eller på en viss enhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har en god människosyn och ser alla barns/elevers rätt till lärande
- har höga positiva förväntningar på barn/elever och kollegor
- lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten med barn, elever, medarbetare och vårdnadshavare
- har ett lågaffektivt bemötande
- är lyhörd, kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån barnens/elevernas behov
- är ansvarstagande
- ser din roll i hela enhetens utveckling
- agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
- har för tjänsten adekvata kunskaper i svenska språket
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenhet.
Barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning är meriterande, liksom kunskap om och erfarenhet av arbete med olika former av NPF-diagnoser.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Anställningsvillkor
Tjänsterna tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Rekrytering sker löpande.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/44".
Detta är ett deltidsjobb.
Vännäs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Jennie Lindqvist 072-5199802
9808777