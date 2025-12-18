Resurspersonal till bemanningspoolen, regionservice, Karlskrona, vikariat
Region Blekinge / Servicepersonaljobb / Karlskrona Visa alla servicepersonaljobb i Karlskrona
2025-12-18
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Om oss
Bemanningspoolen i Karlskrona är en viktig del av område service i Region Blekinge.
Vårt uppdrag är att säkerställa kontinuitet och kvalitet genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro inom flera verksamhetsområden, såsom lokalvård, kök och restaurang, café och butik, transport och vaktmästeri samt centrallager.
Vi är ett engagerat team på 12 medarbetare som tillsammans utgör en del av enheten för lednings- och verksamhetsstöd. Hos oss får du möjlighet att bidra till en välfungerande service och stödfunktion för verksamheter inom Region Blekinge.
Om jobbet
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt jobb där du får chansen att arbeta inom flera olika verksamhetsområden? Vi letar efter en flexibel och ansvarstagande kollega som kan hoppa in där det behövs och bidra där verksamheten har störst behov.
Eftersom lokalvården är en av våra största kunder, kan en stor del av arbetstiden förläggas inom detta område. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att täcka upp vid frånvaro för lokalvårdare, lagerarbetare, serveringsbiträden, servicepersonal och vaktmästare. Om du har relevant utbildning kan det vara aktuellt att täcka upp vid frånvaro för kockar och kallskänkor. Arbetsuppgifterna variera och vissa kan vara fysiskt krävande.
Anställningen avser vikariat med tillträde snarast möjligt och löper till och med den 5 maj 2026. Möjlighet till förlängning om verksamheten har fortsatt behov.
Arbetstid: Vardagar kl. 07:00-15:30.
Vi erbjuder dig:
• Ett stimulerande och omväxlande arbete med stort eget ansvar
• Möjlighet att möta och arbeta med många olika människor
• Friskvårdsbidrag och tillgång till gym
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Låter detta som något för dig? Urval, intervjuer och introduktion sker löpande, så ansök redan idag!
Om dig
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är ett krav. Erfarenhet inom våra verksamhetsområden samt arbete inom service är meriterande. Det är även en fördel om du har något av följande: truckkort D1, kock- eller kallskänksutbildning, utbildning till köksbiträde eller SRY-utbildning.
Vi värdesätter flexibilitet, och för att trivas i rollen behöver du ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och är noggrann och ansvarsfull. Din sociala förmåga och positiva attityd kommer att vara viktiga tillgångar på arbetsplatsen.
Eftersom vårt koncernspråk är svenska behöver du behärska svenska i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan med bifogade gymnasiebetyg/terminsbetyg/utbildningsintyg tillsammans med ditt CV och personliga brev.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/796". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Håkan Hallengren, avdelningschef 0455-736708 Jobbnummer
9651205