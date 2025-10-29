Resursperson till Frida förskola Kallebäck
2025-10-29
Höstterminen 2023 öppnade vi stolt våra dörrar till en helt ny Frida förskola i det natursköna Kallebäck, omgiven av både stadens puls och skogens lugn.
Här ser vi närmiljön som en del av lärmiljön, och varje dag använder vi den som utgångspunkt för nyfikenhet, rörelse och upptäckarglädje.
På Fridaskolan arbetar vi för att forma tågluffare - ansvarstagande, nyfikna och kreativa individer som är redo att möta världen med öppna ögon. Vi tror på kraften i mötet mellan människor och på en utbildning där både hjärta och hjärna får plats.
Om uppdraget
Nu söker vi en resursperson till vår förskola i Kallebäck som vill vara med och skapa trygghet och glädje för ett barn med diabetes. Ditt uppdrag handlar om att ge stöd i vardagen, men också om att bidra till en miljö där barnet får växa, leka och lära utifrån sina förutsättningar.
Du blir en viktig del av vårt team och samarbetar nära pedagoger och vårdnadshavare. Tillsammans ser ni till att varje dag blir meningsfull, lärorik och trygg. Tjänsten omfattar 25 timmar per vecka, med möjlighet till utökning vid behov.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av barn med diabetes och känner dig trygg i att hantera blodsockerkontroller, kost och insulin.
Har ett varmt och lyhört sätt, och ser varje barn som unikt.
Trivs med att arbeta i ett sammanhang där samarbete, flexibilitet och omtanke är självklara delar av vardagen.
Har erfarenhet från arbete med små barn, gärna inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet.
Hos oss får du
Bli en del av en nybyggd och växande verksamhet där vi tillsammans formar både kultur och arbetssätt. Du får kollegor som brinner för barns utveckling, och en arbetsplats där glädje, mod och professionalism går hand i hand.
25 timmar per vecka, med möjlighet till utökning
Tidsbegränsad anställning
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan
Om du delar vår tro på att barn växer när de möts av trygghet, nyfikenhet och tillit - då kommer du trivas hos oss.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor om tjänsten besvaras av
Maria Cullbrand, Förskole- & Fritidsrektor
Välkommen till Fridaskolan Kallebäck - en plats där varje dag är en möjlighet att lära, växa och göra skillnad.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/38". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fridaskolorna AB
(org.nr 556451-5988) Arbetsplats
Frida Förskola Göteborg, Kallebäck Kontakt
Maria Cullbrand 0733-413004 Jobbnummer
9580084