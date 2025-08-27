Resursperson sökes till skola med öppenvård i Göteborg
Wemind AB / Barnskötarjobb / Göteborg
2025-08-27
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Om Eviaskolan & öppenvård Eviaskolan är en liten skola som bedriver öppenvårdsbehandling integrerat med anpassad skolundervisning för mellan- och högstadieelever med problemskapande beteenden. Vi finns sedan tidigare i Stockholm och i augusti öppnar vi vår nya skola i centrala Göteborg och nu söker vi dig som tillsammans med oss vill vara med och starta upp skolan!
Behandlingsinsatserna som vi ger sker utifrån inlärningspsykologiskt perspektiv, både i grupp och individuellt under elevers skoldag. De genomförs av utbildade behandlare med kompetens i tillämpad beteendeanalys (TBA).
Evias vision är att genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad behandling och undervisning erbjuda en verksamhet där tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljön för eleven vänds till lyckade erfarenheter. Evias personal strävar efter att tillsammans med eleven hitta lust till lärande, öka livskvalitet och tillit till sina egna förmågor.
Eviaskolan och Evia öppenvård är en del av koncernen WeMind Individ och Familj (IoF) som arbetar med helhetslösningar för ungdomar med beteendeproblematik i form av utbildning, behandling och boende.
Om tjänstenSkolans elever består av ungdomar i åldrarna 10 - 17 år med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, AST) samt beteendeproblematik såsom utåtagerande- och/eller trotsbeteenden och isolering.
Som resursperson kommer du att stötta eleverna i sin skolgång genom att finnas till som hjälp och stöd under gruppundervisning, enskild undervisning, under raster, utflykter och liknande. Du assisterar behandlarna i deras dagliga arbete med elevers beteendeproblematik och färdighetsträning. Du samarbetar med både lärare och behandlare, och är behjälplig med praktiska sysslor.
Om Dig Som person är du lugn, stabil, positiv och förmögen att skapa goda relationer till elever. Du tar initiativ och ansvar, är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, samt har en god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du är utbildad socialpedagog, har erfarenhet av tillämpad beteendeanalys (TBA), har erfarenhet av arbete med målgruppen och arbete i skolmiljö.
WeMind erbjuder dig Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 30 september 2025. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: 50-100%, enligt överenskommelse
Placering: Centrala Göteborg
Tillträde: Så snart som möjligt
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Yvonne Schultz Eklund, rektor, Yvonne.schultz-eklund@eviaskolan.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan! Yvonne Schultz Eklund
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798) Arbetsplats
WeMind Kontakt
Yvonne Schultz Eklund yvonne.schultz-eklund@aspdammskolan.se Jobbnummer
9479517