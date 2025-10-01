Resursperson med vårdkompetens till Barnens förskola
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som resursperson är ditt huvudansvar att finnas med som stöd för ett barn med funktionsvariationer i och utanför förskolan under dagens olika moment.
Det kan handla om stöd vid av - och påklädning och måltidssituationer, skapa förutsättningar för delaktighet i aktiviteter och individuell stimulans för utveckling.
Du kommer att vara en del i ett arbetslag och förskolans verksamhet.Kvalifikationer
Önskvärda utbildningar är omvårdnadsprogrammet eller annan vårdutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete och att arbeta med barn med funktionsvariationer, samt erfarenhet från förskoleverksamhet.
Du har ett genuint intresse för arbete med barn och en förmåga att se barns individuella behov och förutsättningar. Som person är du lugn och duktig på att skapa goda relationer med såväl barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du ser möjligheter, tänker positivt, tar ansvar och är initiativrik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ta gärna kontakt med rekryterade rektor för mer information om uppdragets innehåll.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och intervjuer- välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
