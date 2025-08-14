Resursperson med diabetesansvar på Vännäsby skola
Vännäs kommun / Barnskötarjobb / Vännäs Visa alla barnskötarjobb i Vännäs
2025-08-14
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-14Beskrivning
Är du en positiv och nyfiken person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga
förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.
Vår verksamhet genomsyras av kunskap, gemenskap och mångfald och vi strävar varje dag efter att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan.
Vägen dit går genom vårt fokus på:
• att alla kan, alla vill och alla ska lyckas
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande och ett coachande förhållningssätt
• kunskap om och tillgång till modern digital teknik
• lärande utifrån ett 1-16 års perspektiv
• varje barns maximala potential
• att förbättra resultat
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att du är resurs i åk 1 och har särskilt ansvar för att stötta elev med diabetes under skol- och fritidstid. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- förhoppningsvis har erfarenhet och kunskap om diabetes
- har ett lågaffektivt bemötande
- är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån elevens behov
- är lyhörd
- är ansvarstagande
- lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten med elever, medarbetare och föräldrar
- ser din roll i hela enhetens utveckling
- har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
- agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
- har en god människosyn och ser alla elevers rätt till lärande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenhet.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Intervjuer/anställning sker löpande.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Lena-Marie Strinnholm 073-0756907 Jobbnummer
9457702