Resursperson för barn med typ 1-diabetes i förskola
2026-02-17
Engagerad resursperson (assistent/stödjare) för ett 4 årigt barn med typ 1-diabetes i förskola.
Du ska följa barnet under dagen, kontrollera blodsockernivåer, hantera matintag och insulin samt agera vid akuta situationer.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av typ 1-diabetes men inget krav. Utbildning fås utav barnets pedagoger och vårdnadshavare.
Krav är att du är en ansvarstagande, trygg person och har ett intresse för barnomsorg. Du skall behärska svenska i tal och skrift.
Meriterande om du är införstådd i waldorfpedagogiken, har ett intresse för och en nyfikenhet på antroposofin, vilket Solbackens pedagogiska grund vilar på.
Solbacken arbetar alltid utifrån en 6 månaders provanställning. Anställningen gäller som längst under den period barnet är inskrivet på förskolan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: kontoret@waldorfforskolaninykoping.se
