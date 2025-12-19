Resurspedagoger/ elevassistenter till Näsbyparks rektorsområde
2025-12-19
Vill du göra skillnad? Just nu söker Näsbyparks rektorsområde erfarna resurspedagoger/ elevassistenter. Vi är i behov på några områden i verksamheten såsom mellanstadiet, högstadiet samt den nystartade resursskolan.
Om jobbet
Näsbyparksskolans rektorsområde söker nu erfarna och engagerade resurspedagoger/ elevassistenter - gärna med erfarenhet av arbete i årskurs 4-6, 7-9 eller i resursskola eller liknande verksamhet. Du kommer att bli en viktig del av skolan där du samarbetar tillsammans med lärare och andra resurspedagoger/ elevassistenter för att eleverna ska lyckas att nå så goda kunskaper som möjligt. Samarbetet gäller även den sociala situationen kring eleverna.
Rektorsområdet består av tre skolor: Norsskolan (åk F-3), Slottsparksskolan (åk F-3) och Näsbyparksskolan (åk 4-9). Rektorsområdet startar även Näsbypark resursskola i januari 2026. Placeringen gäller Näsbyparksskolan eller Näsbypark resursskola.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av arbete med mellanstadiet, högstadiet eller reusrsskola eller liknande verksamhet
• Förmåga att skapa goda relationer med elever genom att vara en vuxen och sätta gränser men ändå kunna nå eleverna i deras intressen
• Förmåga att samarbeta med kollegor för hitta strategier och lösningar för eleverna
• Förmåga till goda kommunikationer med vårdnadshavare kring de elever du ansvarar för
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.
På vår hemsida www.taby.se
Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev. Sista ansökningsdag är onsdag 7/1. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsterna är 80-100% visstidsanställning/ tillsvidare.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0118)
linda.marcusson@taby.se
9657877