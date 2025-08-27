Resurspedagog till Sunnanängs förskola i Unnaryd
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Sunnanängs förskola
Sunnanängs förskola är en förskola med tre åldersinriktade avdelningar som ligger i en härlig naturmiljö. Förskolan strävar efter att ha ett förhållningssätt där barnens nyfikenhet och upptäckarglädje uppmuntras och stimuleras. Barnen ska ges möjlighet att utforska och pröva sina teorier tillsammans med medforskande och delaktiga vuxna. Vi lägger stor vikt vid samarbete då alla barn på förskolan är allas ansvar. För närvarande är det tio pedagoger anställda varav fem är förskollärare och fem är barnskötare. Pedagogerna på förskolan har arbetat tillsammans under flera år och det råder ett mycket gott arbetsklimat på enheten.
Vi söker dig som är beredd att ta din del av ansvaret för att utveckla förskolan att inspirera och inspireras, vara engagerad och nyfiken på att utvecklas.
Vi söker en resurspedagog med erfarenhet av barn med Typ1 diabetes för en visstidsanställning som även vill vara med i utvecklingen av vår fina förskola och dess utbildning. Du kommer i egenskap av resurspedagog arbeta i ett arbetslag med fokus på att vara stöd till ett enskilt barn men även vara delaktig i undervisningen med hela barngruppen då alla barn är allas barn.
Vi vill att du tillsammans med övriga medarbetare på förskolan skapar trygghet, glädje, inre motivation hos barnen och ger dem de verktyg de behöver för att möta framtidens utmaningar. Tillsammans jobbar vi för barnens bästa och för att utveckla verksamheten för att hela tiden kunna möta barnens individuella förutsättningar och behov.
Vi söker dig som med inspiration, engagemang och delaktighet vill göra skillnad i barnens vardag. Vi har siktet ställt på hög kvalitet i vårt uppdrag och att ha kul tillsammans på vår arbetsplats.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete med barn med Typ1 diabetes. Du är förtrogen med skolans styrdokument och har en god förmåga att individualisera och variera undervisningen för att skapa lust till lärande. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet kräver flexibilitet, samarbete och förmåga att ta egna initiativ. Du har en mycket god förmåga att kommunicera och delar gärna med dig av dina erfarenheter och kunskaper samtidigt som du tar tillvara på andras.
Vi önskar att du bifogar personligt brev och cv.
