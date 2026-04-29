Resurspedagog till ny resursskola, Älta resursskola, Nacka kommun
2026-04-29
Har du erfarenhet och ett stort intresse av att arbeta med elever med olika NPF-diagnoser? Vill du vara med att utveckla en ny resursskola? Läs då mer nedan!
Älta är ett expansivt område, vilket innebär att vi växer som rektorsområde. I augusti 2025 öppnade vi en ny resursskola, och nu söker vi en lärare i matematik och NO i årskurs 7-9. Ta chansen att utvecklas tillsammans med oss!
Välkommen till Älta rektorsområde!
Älta resursskola tillhör Älta rektorsområde, som består av tre grundskolor, en resursskola och sex förskolor. Här finns goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar såväl barns och elevers som medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats, baserad på vetenskaplig grund och ett systematiskt förbättringsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som resurspedagog arbetar du med elever med olika NPF-diagnoser som läser ämnen i årskurs 1-9. Tillsammans med kollegor ansvarar du för elevernas hela skoldag, vilket inkluderar undervisning, raster, lunch och övergångar. Du arbetar utifrån skolans tydliga fokus på undervisning, där varje del av dagen bidrar till att ge eleverna förutsättningar att lyckas och nå sina mål.
Du följer och stödjer elever i alla undervisningsmoment under hela skoldagen samt i fritidsverksamheten på eftermiddagen. Läraren ansvarar för planering och undervisningsmaterial, medan du är en viktig del i genomförandet av undervisningen. Du bidrar till att skapa trygghet, trivsel och goda förutsättningar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. I uppdraget ingår även deltagande vid utflykter och andra aktiviteter utanför skolan samt dialog och möten med vårdnadshavare. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Som resurspedagog arbetar du nära lärare, speciallärare, specialpedagog och övriga resurspedagoger. Ni träffas regelbundet för att samarbeta kring elever, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
gymnasial utbildning
god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med barn med olika NPF-diagnoser
erfarenhet av att arbeta på resursskola och/eller i särskild undervisningsgrupp
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som resurspedagog, elevassistent eller liknande roll
erfarenhet av att arbeta i fritidshem
relevant utbildning eller kurser inom autismspektrum
kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik och positivt beteendestöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Du stöttar dina kollegor och ser värdet av starkt teamarbete, särskilt i en verksamhet under uppbyggnad. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, tillit och en god grund för lustfyllt lärande. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att anpassa dig efter elevernas behov och ändrade omständigheter. Samtidigt är du en tydlig, trygg och lyhörd pedagog som förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. Med en god helhetssyn tar du hänsyn till det större perspektivet i agerande och beslut, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus.
För att trivas i rollen behöver du ha förståelse för uppdragets komplexitet. Det kräver tålamod, uthållighet och en genuin vilja att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, där vissa kan uppvisa utmanande beteenden. Vidare trivs du i en miljö där mycket är nytt och under utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Älta resursskola är en ny verksamhet för elever med olika NPF-diagnoser i årskurs 1-9. Skolan öppnade i augusti 2025 och har plats för cirka 40 elever. Vi ligger i natursköna Älta med närhet till hav, sjöar och skog samt goda kommunikationer till Slussen, Nacka och Värmdö. Verksamheten är placerad i en del av nybyggda Stavsborgsskolan, med egen ingång och fina, moderna och ändamålsenliga lokaler för undervisning, fritids och lunch. Vi har en hög personaltäthet, mycket nöjda vårdnadshavare och nära samarbete med Ältas tre grundskolor. Parkering erbjuds till reducerad månadskostnad. Läs mer om oss här och se film här
Som resurspedagog hos oss får du en spännande möjlighet att bli en viktig del i utvecklingen av vår nya resursskola. Du får bidra till att forma strukturer, rutiner och arbetssätt tillsammans med kollegor som brinner för att skapa den bästa skolan för våra elever. Här möts du av en organisation där alla professioner är lika viktiga. Vi erbjuder kompetensutveckling, relevanta utbildningar, moderna digitala verktyg och möjlighet till nätverkande med kommunens två andra resursskolor. Vidare får du stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskap, system, utrustning, handledning och utbildning. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-13!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
