Resurspedagog till anpassad grundskola i Gnosjö kommun
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Barnskötarjobb / Gnosjö Visa alla barnskötarjobb i Gnosjö
2025-12-10
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning i Gnosjö
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker en resurspedagog som har erfarenhet av att arbeta med elever inom anpassad grundskola. Du kommer att vara ett pedagogiskt stöd under hela dagen för elever i den anpassade grundskolan i undervisning, raster och även på fritidshem. Du är viktig för kontinuitet och trygghet för eleverna.
Du är med i en fortsatt uppstartsfas av den anpassade grundskolan för yngre åldrar i vår kommun, vilket gör att du till viss del är delaktig i den fortsatta utformningen av verksamheten.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har pedagogisk utbildning riktad mot lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är meriterande. Du har ett genuint intresse för barnens lärande och utveckling, är lyhörd och flexibel, men är ändå strukturerad och tydlig. Du har god förmåga att samarbeta med såväl kollegor, som vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294643". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kontakt
Rektor
Veronica Jörgensen veronica.jorgensen@edu.gnosjo.se 0370-33 11 16 Jobbnummer
9638180