Resurspedagog till anpassad grundskola, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Solfagra anpassad skola/SU / Barnskötarjobb / Huddinge
2025-09-29
Huddinge kommun, Solfagra anpassad skola/SU i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om Solfagraskolan
I Solfagraskolans rektorsområde ingår Solfagraskolan och Stensängsskolan. Vi har årskurserna F-6, AGR samt SU-grupp. Rektorsområdet går ca 700 elever. Våra skolors mål är att ha en skola där alla känner trygghet och arbetsglädje i en tillitsfull skolmiljö. Solfagraskolan ligger vid Källbrinks IP.
Vi är en anpassad grundskola som arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling på individnivå och utgår alltid från gruppens positiva kraft för lärandet. Tillgänglig undervisning, alternativ och kompletterande kommunikation, relationellt perspektiv och lågaffektivt bemötande genomsyrar vår verksamhet. I anpassad grundskola på Solfagra Ro, går ca 30 elever i fyra klasser där en speciallärare är ansvarig för F-2 äo, en lärare för 1-2 äo, en lärare i klass 1-4 äo och två lärare i klass 3-6 ä, samt en övergripande speciallärare som även arbetar som idrottslärare ingår i verksamheten. I varje klass arbetar minst tre resurspedagoger.
Om arbetet
Resurspedagogen kommer att arbeta i arbetslag med elever i behov av särskilt stöd tillsammans med ansvarig lärare under skoldagen. Här är några exempel på arbetsuppgifter:
• Planera och leda visst arbete runt eleverna i anpassad grundskola under fritidstiden.
• Vara behjälplig till läraren med att framställa material och vara en förebild för kollegorna i den tillgängliga lärmiljön samt med god kunskap om AKK och TAKK bidra till lärandet och utvecklingen för eleverna på grupp och individnivå.
• Att genom hela dagen arbeta för god omsorg och lärande.
• Stödja eleverna i matsituationer, vid toalettbesök och övrig omsorg. Finnas som lekstöd och som ett stöd när det behövs.
• Stötta och arbeta för ett kommunikativt, tydliggörande och relationellt förhållningssätt i hela verksamheten.
Om dig
Den vi söker ska ha en relevant utbildning såsom socialpedagog/behandlingsassistent/fritidsledare. Vi ser även att du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete från anpassad grundskola och arbete med flerfunktionsnedsatta elever med beteendeproblematik. Vi ser att du har erfarenhet av AKK och TAKK men är även väl förtrogen med aktuella styrdokument, t ex läroplanen för anpassad grundskola och dess kursplaner samt grundskolans F-klass och Fritidshem.
Arbetet kräver erfarenhet av arbete med elever inom autismspektrat och If. Som person måste den vi söker vara trygg, lugn och inkännande samt ha förmågan att alltid utöva ett lågaffektivt förhållningssätt. Det är viktigt att snabbt läsa av situationer och kunna agera situationsanpassat. Personen vi söker måste också vara välplanerad och förstå vikten av det relationella perspektivet för att kunna ta nästa steg tillsammans med eleverna. Hen måste vara trygg och genuint intresserad av utveckling och lärande hos elever med IF och autism. Flera elever har även flerfunktionsnedsättningar.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Elisabeth Giertz; elisabeth.giertz@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279844". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Solfagra anpassad skola/SU Kontakt
biträdande rektor
Elisabeth Giertz elisabeth.giertz@huddinge.se 070 257 8481 Jobbnummer
9530941