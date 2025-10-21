Resurspedagog till anpassad grundskola
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
* Ge individuellt stöd till elever i deras dagliga skolgång. Stödet kan vara av pedagogisk, fysisk, psykologisk, social och emotionell karaktär.
* Samarbeta med lärare och övrig personal för att anpassa undervisningen efter elevernas behov.
* Kommunikation och samarbete med vårdnadshavare om elevens skolsituation och intressen.
* Skapa och upprätthålla en trygg och strukturerad miljö för eleverna.
* Delta i planering och genomförande av aktiviteter som främjar elevernas sociala och emotionella utveckling.
* Dokumentera och följa upp elevernas framsteg och behov.
* Vikariera vid annan personals frånvaro.Kvalifikationer
* Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett krav.
* Utbildning inom pedagogik, specialpedagogik eller liknande är meriterande.
* God förmåga att samarbeta och kommunicera med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Tålamod, lyhördhet och en positiv inställning.
* Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
* Personlig lämplighet är mycket viktig.
Gymnasieexamen är ett krav. Den som erbjuds anställningen ska lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, med krav i Skollag (2010:800).
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
