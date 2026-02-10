Resurspedagog sökes till Viljan friskola i Ramnäs, Västerås
2026-02-10
Om Viljan Friskola
Viljan Friskola är en gymnasieskola huvudsakligen för ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) i Ramnäs utanför Västerås. Vi arbetar utifrån gemensamma och individuella förhållningssätt för alla våra elever, och vi kartlägger därför vilka styrkor och utmaningar var och en av eleverna har. Vi behöver vara både strukturerade och förutsägbara för att skapa trygghet, samtidigt som vi behöver vara flexibla i vår undervisning och vårt bemötande utifrån varje elevs behov. I nära samarbete med vår skola finns också Viljans LSS-boende med möjlighet för våra elever att bo under sin tid på skolan. På skolan är vi idag 15 medarbetare varav 10 lärare, 3 resurspedagoger, 1 rektorsassistent, en biträdande rektor och en rektor.
Vi söker nu en ny kollega till vår härliga personalgrupp här på skolan!
Om rollen som resurspedagog
Som resurspedagog hos oss arbetar du nära elever för att främja deras skolnärvaro och skapa goda förutsättningar för lärande. Du stöttar elever både i och utanför undervisningen, och vid behov arbetar du en-till-en för att hjälpa dem vidare i sina studier. Som en del av uppdraget ingår också arbete i vår Lärstudio, där elever får extra studietid och stöd - exempelvis i kurser där de behöver mer tid eller i arbetet med sitt gymnasiearbete.
Resurspedagogerna är också en viktig del av skolans vardagliga verksamhet och täcker vikariat när ordinarie lärare är frånvarande.
Uppdraget innebär också:
Att bygga förtroendefulla relationer med elever
Att stödja elever i deras sociala och organisatoriska förmågor
Att bidra till en trygg, inkluderande och strukturerad skolmiljöPubliceringsdatum2026-02-10KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med personer i behov av stöd
Förmåga att skapa struktur, motivera och stötta elever i deras kunskapsutveckling
God förmåga att anpassa bemötande och stöd efter elevens individuella behov
Grundläggande IT-kunskaper (exempelvis Office-paketet, Google Classroom)
Behärskar svenska språket i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med NPF, alternativt erfarenhet av att arbeta med elever i särskild undervisningsgrupp eller på resursskola
Utbildning inom pedagogik, barn- och ungdomsverksamhet eller liknande
Anställningsvillkor
Roll: Resurspedagog
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 80%
Arbetstid: Måndag-fredag 8.00-16.30
Tillträde: April
Kollektivavtal: Almegas friskoleavtal
Tjänsten går också att kombinera med tjänsten Kurator.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 1 mars 2026 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans för en bättre morgondag!
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jenny Widmark, rektor, jenny.widmark@viljan.se Så ansöker du
