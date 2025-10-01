Resurspedagog och fritidspedagog till Hillerstorpsskolan F-6
2025-10-01
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Hillerstorpsskolan är en F-9-skola med cirka 200 elever i årskurs F-6 och cirka 100 elever i årskurs 7-9.
Lärarna är indelade i arbetslag. Ett fortlöpande samarbete finns mellan de olika personalkategorierna. Personalen träffas regelbundet till gemensamma konferenser för F-9. Tack vare närheten till varandra och gemensamma personalrum finns goda möjligheter till samtal och kontakter över de gamla stadiegränserna, samt korta beslutsvägar och närhet mellan medarbetare och chef. En viktig resurs för verksamheten är elevhälsoteamet bestående av kurator, rektor, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.
Hillerstorpsskolan har under läsåret 2022/2023 blivit kvalitetscertifierad genom Qualis, vilket innebär att:
* Skolan präglas av trivsel och trygghet. Skolan har en varm och välkomnande miljö, som utmärks av god ordning och arbetsro. Det råder förtroende och ömsesidig respekt mellan elever och personal. Det dagliga arbetet genomsyras av en gemensam värdegrund.
* Skolan har kunniga och engagerade medarbetare. I undervisningen tränas eleverna i att med stigande ålder och mognad ta egna initiativ och öka sin förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Eleverna trivs i skolan och känner sig delaktiga i skolarbetet.
* Skolan har en väl fungerande organisation och bra beslutsprocesser. Arbetslagen har fullt ansvar för elevers lärande och kunskapsutveckling. Ledarskapet är tydligt och strategiskt på alla nivåer genom en samsyn kring skolans uppdrag och en väl fungerande information.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Du kommer att fungera som ett pedagogiskt stöd för enskilda elever eller mindre grupper av elever, samt beroende på din bakgrund/utbildning undervisa i fritidshemmet. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal.
Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess.
Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna, likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du har en välkomnande praktik där samverkan med olika personer och professioner är ett givet inslag i din lärargärning.Kvalifikationer
Vi ser att du har lärarexamen och lärarlegitimation. Specialpedagogisk kompetens, samt tidigare erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens, personlig lämplighet och förmåga till samverkan med kollegor och övrig personal.
