Resurspedagog med kompetens inom NPF till resursskola Annersta F-3
Huddinge kommun, Annerstaskolan F-5 / Pedagogjobb / Huddinge Visa alla pedagogjobb i Huddinge
2026-06-22
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är ca. 300.
Mångfald är vår styrka, glädje vår drivkraft och lärande vårt fokus. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt förhållningssätt. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap och trygghet står i centrum för alla i skolan.
Arbetsuppdrag
Vi söker en resurspedagog till vår nystartade resursskola för elever i årskurs F–3. Verksamheten riktar sig till elever som är i behov av omsorg samt omfattande pedagogiskt stöd och anpassningar för att nå utbildningens mål. Arbetet sker i nära samverkan med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.
Som resurspedagog arbetar du med att stödja elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling och delaktighet i skolans verksamhet. Du bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och tillgänglig lärmiljö utifrån varje elevs individuella behov.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att:
Ge individuell omsorg, individuellt och gruppbaserat stöd till elever under skoldagen.
Stödja elever i undervisningssituationer, raster och övergångar.
Bidra till att skapa struktur, förutsägbarhet och trygghet i elevernas lärmiljö.
Genomföra pedagogiska anpassningar enligt planering från ansvarig lärare.
Delta i samverkan med arbetslag, elevhälsa och vårdnadshavare.
Dokumentera och följa upp insatser enligt verksamhetens rutiner.KvalifikationerKvalifikationer
Pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, exempelvis resurspedagog, barnskötare, elevassistent eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet av arbete med barn och elever inom skola eller annan pedagogisk verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis autism och ADHD.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
God digital kompetens och förmåga att använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet.
Erfarenhet av arbete i resursskola eller särskilt anpassad undervisningsmiljö.
Utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kompetens inom lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och visuellt stöd.
Erfarenhet av samverkan med elevhälsa och externa aktörer.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget behöver du:
Vara trygg, stabil och ha god självinsikt.
Ha ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt.
Kunna skapa och upprätthålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Ha god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt inom givna ramar.
Vara strukturerad, ansvarstagande och flexibel.
Ha förmåga att möta elever med respekt, tydlighet och höga positiva förväntningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Yvania Medina Rektor: yvania.medina.avila@edu.huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Ortopedvägen 4 (visa karta
)
141 53 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Annerstaskolan F-5 Kontakt
Rektor
Yvania Medina yvania.medina.avila@edu.huddinge.se 0701986924 Jobbnummer
9973274