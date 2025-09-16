Resurspedagog anpassad grundskola f-9
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Individ Och Familjeinsatser (iofi) AB i Stockholm
Vanadisskolan är en F-9 skola där undervisningen är anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Vi söker dig som vill ingå i en verksamhet där fantasi och kreativitet ges stort utrymme. Skolans lokaler finns på Idungatan i centrala Stockholm, vilket ger oss möjlighet att nyttja omgivningens utomhusmiljö och att kunna ta del av det kulturella utbud som finns i omgivningen. Vi söker dig som har fokus på elevernas förutsättningar och förmågor och som med din kompetens verkar för att öka elevernas chanser att lyckas och utvecklas.
Individ och familjeinsatser (IOFI) AB, som är huvudman, erbjuder även högkvalitativa öppenvårdsinsatser till ungdomar och familjer.
Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiva, engagerade och skickliga pedagoger. Anpassade grundskolan inrymmer skola och fritids/KTT i samma lokaler.
På skolan bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete och för närvarande fokuserar vi på effektiv, meningsfull och varierad undervisning.
Vi behöver dig som besitter kunskap om bl a autism, intellektuell funktionsnedsättning. Har arbetslivserfarenhet av tidigare arbete inom anpassad grundskola och arbetet med elever på tidig utvecklingsnivå.
Du skall vara trygg och tydlig i ditt ledarskap, ha en elevsyn som överensstämmer med skolans ledord samt god kunskap om skolans styrdokument. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med stor tilltro till individens egen förmåga, bidrar du till elevernas möjlighet att göra skillnad för sig själva och sina sammanhang. Du är ett självklart stöd för eleverna i deras skolarbete och i praktiska saker runt dem. Du har ett driv att vilja utvecklas och bidra till att utveckla verksamheten framåt.
Som person har du en personlig mognad och stabilitet, samtidigt som du sprider glädje omkring dig. Du ska gilla att arbeta i grupp. Att vara en trygghetsskapande relationsbyggare faller naturligt för dig. Du ser individen och utgår från elevens bästa. Du har en god självinsikt som även innefattar sunda professionella gränser. Du har väl grundade värderingar i linje med skolans och omsätter dessa i mötet med andra människor. Som person är du positiv, tydlig, respektfull, målorienterad, lösningsfokuserad och tar eget ansvar.
• du har en avslutad eftergymnasial utbildning och för tjänsten relevant utbildning och eller erfarenhet.
• tidigare erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
• utbildning/erfarenhet inom autism.
• har erfarenhet av att arbeta med AKK, ex bild- och teckenstöd.
• har tidigare erfarenheter av svår beteendeproblematik.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom LSS. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver bra kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, anpassad grundskola samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring. Lön och tillträdesdatum enligt ök.
Intervjuer sker löpande under annonstiden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
