Resurspedagog 4-6 Montessori Mondial Kristianstad
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Kristianstad Visa alla pedagogjobb i Kristianstad
2026-07-21
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Kristianstad
, Älmhult
, Kävlinge
, Lund
, Ystad
eller i hela Sverige
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du rätt person för oss?
Montessori Mondial Kristianstad söker en resurspedagog till vårt mellanstadie.
Tjänsten är 100% med start 17/8- 26. Tjänsten sträcker sig i första hand under ett år.
Montessori Mondial är en friskola i centrala Kristianstad. På skolan finns ca 430 elever i åk F-9.
På Montessori Mondial har vi ett gemensamt ansvar för att skolan är en plats där elever och personal känner sig trygga och trivs. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. De utmaningar vi möter i verksamheterna löser vi tillsammans med elevens bästa i centrum.
Vi söker dig som...
• har elevens bästa för ögonen, har en hög ansvarsnivå och brinner för att arbeta med elever med särskilda behov.
Du är relationsskapande och samarbetar väl, samt är en lugn, stabil men också alert vuxen, som snabbt kan byta fokus.
Du har goda kunskaper om NPF och erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Du har god pedagogisk förmåga och har erfarenhet av att anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov, samt av att använda digitala verktyg och bildstöd.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som resurspedagog arbetar du med elever i behov av stöd och med stöttning till en eller flera elever inne i klassrummet.
Du kommer att arbeta med att skapa trygghet, rutiner och ha ett nära samarbete med ansvariga lärare.
I din roll som resurspedagog är du en god förebild.
Din erfarenhet:
Relevant utbildning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Här på Montessori Mondial kommer du mötas av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje tillsammans med drivkraftiga kollegor.
ÖVRIGT
Intervjuer och ev anställning sker löpande under annonstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
291 32 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Montessori Mondial Kontakt
Rekryterare
Martin Stenberg martin.stenberg@montessorimondial.se Jobbnummer
10008089