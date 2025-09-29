Resurslärare i matematik till Falkenbergs gymnasieskola
2025-09-29
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Vi är övertygade om att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Undervisningens kvalitet avgör om eleverna når målen och utvecklar en positiv lärandeidentitet. Därför satsar vi på att skapa en tillgänglig, formativ och samarbetsinriktad undervisning med ett relationellt förhållningssätt.
Falkenbergs gymnasieskola är en stor skola med cirka 1 400 elever. Här går majoriteten av kommunens ungdomar. Skolan är organiserad i tre enheter, med ett välfungerande elevhälso- och resursteam som omfattar bland annat speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, elevcoacher och studie- och yrkesvägledare. Skolan har en hög lärarbehörighet och arbetar målmedvetet med Utbildning Falkenberg.
Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu en resurslärare med behörighet i matematik för både grundskola och gymnasium.
Tjänsten innebär att du undervisar, handleder och ger stöd i matematik, med särskilt fokus på introduktionsprogrammen (IM), men även på andra program där behov finns. Du kommer att arbeta nära elever, både individuellt och i grupper, för att utveckla deras kunskaper och stärka deras lärandeidentitet.
Du är en del av skolans resursteam och samarbetar med lärare, arbetslag och elevhälsa för att skapa en tillgänglig och utvecklande undervisning.
Arbetet innebär att du:
• planerar och genomför undervisning i matematik utifrån elevernas behov och förutsättningar,
• arbetar utvecklande och lösningsinriktat för att skapa goda lärmiljöer,
• samarbetar nära med kollegor i arbetslagen och med elevhälsoteamet,
• bidrar till kartläggning och uppföljning av elevernas utveckling.
Vi söker dig som är engagerad, relationsskapande och vill bidra till att utveckla undervisningen för våra elever. Du ser möjligheter, arbetar lösningsinriktat och är trygg i ditt pedagogiska ledarskap.
Rekrytering sker löpande och kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i matematik för grundskola och gymnasieskola.
Meriterande är speciallärarutbildning och erfarenhet av undervisning på gymnasiets introduktionsprogram.
God pedagogisk förmåga och erfarenhet av att anpassa undervisning utifrån olika elevers behov.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Digital kompetens och vana att arbeta med lärplattformar för dokumentation och återkoppling.
ÖVRIGT
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
