Resurskonsult till Produktionsstödmiljö Umeå
2025-10-21
Om uppdraget
Vi söker en konsult inom Produktionsstöd Miljö till projekt Norrbotniabanan i Umeå - ett av Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att planera och genomföra några av landets mest betydelsefulla infrastruktursatsningar, där Norrbotniabanan är en ny 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå. Projektet består av flera delprojekt och en stor projektorganisation med kontor i bland annat Skellefteå och Umeå.
Om rollen
Som Produktionsstöd Miljö arbetar du på plats i Trafikverkets projektorganisation och följer upp entreprenörernas miljöarbete under byggproduktionen. Rollen innebär hög närvaro ute på arbetsplatser, nära samarbete med byggledning, projektledning och entreprenörer - med fokus på att säkerställa regelefterlevnad, miljökrav och ett hållbart genomförande i byggskedet. Du verkar som stöd, samordnare och granskare inom miljöområdet och bidrar till att Trafikverket uppfyller sina krav enligt lagstiftning, tillstånd och interna styrdokument.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Samordning och granskning av miljöinventeringar, utredningar och entreprenörers miljöunderlag
Uppföljning av miljökrav, kontrollprogram, egenkontroll och lagefterlevnad enligt miljöbalken och kulturmiljölagen
Deltagande vid miljöronder, byggmöten och uppföljningar inom entreprenadområdet
Bevaka och följa upp entreprenörens systematiska miljöarbete, inklusive dokumentationskrav
Stöd till projektledning vid myndighetskontakter, rapportering och dialog med externa parter
Miljöuppföljning inom områden som mark, klimat, vatten, naturmiljö, buller och vibrationer
Bidra med miljösakkunskap vid avvikelser, åtgärdsförslag och bedömningar i produktionen
Kunskapsöverföring till Trafikverkets personal inom relevanta miljöfrågor
Obligatoriska krav
Konsulten ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
Högskole- eller universitetsutbildning inom anläggning/miljö, minst 120 hp eller dylikt, eller arbetserfarenhet inom miljö motsvarande som av beställaren kan bedömas likvärdig.
Fem (5) års relevant erfarenhet av miljörelaterat arbete inom bygg- och infrastruktursektorn.
Kunskaper inom miljölagstiftning kopplat till infrastrukursentreprenader.
B-körkort.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas 2026-01-12, förutsatt att kontraktet har trätt i kraft.
Kontraktet löper i två (2) år från ikraftträdandet, med möjlighet för beställaren att ensidigt förlänga det med ytterligare 1 + 1 + 1 + 1 + 1 år.
Stationeringsort för uppdraget är Umeå, med närvaro på entreprenadområdet i Robertsfors och Trafikverkets arbetsplats fem (5) dagar i veckan.
Omfattningen: 85 % av årsarbetstid
