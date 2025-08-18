Resursgrupp växelvården/korttiden söker undersköterskor!
2025-08-18
Nu söker vi undersköterskor till växelvården/korttiden i Malmö stad. Att arbeta i resursgruppen innebär att du är tillgänglig för arbete på våra 3 korttidsverksamheter Mathildenborg, Söderkulla, KRA samt vår växelvård.
Växelvård innebär att avlasta anhöriga genom att brukarna vistas på växelvården 1 eller 2 veckor och är 3 eller 4 veckor i hemmet. På korttidsenheten vistas personer som tillfälligt behöver vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. Båda dessa verksamheter ställer höga krav på flexibilitet eftersom brukare växlar varje dag. Arbetstiderna är både dag- och kväll.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i resursgrupp arbetar du utifrån ett rehabiliterande arbetssätt. I arbetet ingår personlig omvårdnad, matlagning, städning, tvätt, social samvaro samt medicinska insatser som utförs på delegation av sjuksköterska.
I arbetet ingår också att dokumentera händelser kring de boende enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Du har också en aktiv del i planering, team- och kvalitetsarbete.
Varje dag är viktigast för oss och våra brukare, och därför fokuserar vi tillsammans på att sätta guldkant i vardagen.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska med godkända betyg
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• God datorvana
• Kommunicerar obehindrat på svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom korttid/växelvården. Har du arbetat inom demens och/eller psykiatri är det även meriterande.
Som undersköterska hos oss har du ett stort engagemang för arbete med människor och god förmåga att samarbeta. Du är trygg i din arbetsroll och har ett gott bemötande med positiv inställning till förändring och utmaningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och flexibilitet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare (dag- och kvällstjänst)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
