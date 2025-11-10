Resurs till lågstadiet/Förskoleklass - Töcksfors skola
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Töcksfors skola är en F-6-skola med cirka 190 elever som får möjlighet att växa och utvecklas i en trygg och inspirerande miljö. Förutom grundskola erbjuder vi förskoleklass samt skolbarnomsorg.
Våra moderna och välutrustade lokaler bidrar till en lärandemiljö där både elever och personal trivs. Den nybyggda delen för F-3 har precis färdigställts, och lokalerna för årskurs 4-6 stod klara 2019. Här möts du av ett engagerat arbetslag och en verksamhet som präglas av gemenskap, lärande och ständig utveckling.
På Töcksfors skola arbetar vi aktivt med elevers trivsel, inflytande och måluppfyllelse. Skoldagen startar kl. 08.00, och vi ses regelbundet på arbetsplatsträffar där vi fokuserar på tydliga teman för skolans utveckling. Våra pedagogiska planeringar och vårt arbete utgår från en ambition att alltid förbättra och anpassa verksamheten för att möta våra elevers behov.
Vi är stolta över vårt välfungerande stödsystem som snabbt fångar upp elevers behov och sätter in stöd tidigt. I organisationen finns speciallärare, specialpedagog, kurator och skolsköterska, och genom elevhälsan har vi även tillgång till skolpsykolog och skolläkare.
Vi söker nu ny medarbetare till Töcksfors skola, förskoleklass och fritids.
Arbetet innebär att jobba i team i klass och enskilt en till en, med inriktning på att stötte en elev. Att finnas som vuxen och vara en god förebild för eleven och att samarbeta tätt med mentorerna i klassen, samt övriga kollegiet.
På Töcksfors skola hamnar du i ett positivt och trevligt arbetslag som är vana att stötta varandra i vardagen.
Vi söker nu dig som har erfarenhet av att ha jobbat med elevers särskilda behov i skolan. Du får gärna ha tidigare eller nuvarande erfarenhet av ledarskap i tex fritidsaktiviteter. Du skall vara van med att jobba i team. Du skall vara kreativ och ha en god initiativförmåga samt vara en lugn person. Vi ser gärna att den sökande är självgående och kan tänka utanför boxen och har en bred arbetslivserfarenhet.
