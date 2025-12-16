Resurs till ett barn med diabetes - tillträde januari
2025-12-16
Om tjänsten
Vi söker en ansvarsfull, stabil och erfaren person som vill spela en avgörande roll i vardagen för ett barn som precis diagnostiserats med diabetes typ 1.
Tjänsten innebär att du har det fulla ansvaret för barnets diabetes-egenvård under barnets förskoledag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra och övervaka nödvändiga insatser, inklusive blodsockermätningar, dosjusteringar av insulin och hantering av insulinpump/pennor
Hantera och åtgärda blodsockernivåer på ett säkert och lugnt sätt
Föra noggrann dokumentation av mätvärden, insulindoser och händelser enligt gällande riktlinjer
Ha ett nära samarbete med barnets familj och diabetesmottagning för att säkerställa optimal vård
För uppdraget behöver du ha
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes typ 1 eller annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
mycket bra svenska i tal och skrift
Som person behöver du vara
• en trygg och stabil vuxen som stöttar barnet i dess dagliga liv och främjar självständighet i hanteringen av sin sjukdom.
Du kommer ingå i ett arbetslag och vara en del av hela förskolans utbildning. Därför krävs samarbetsförmåga, flexibilitet, fokus och allmän nyfikenhet på livet från ett barns perspektiv.
Vi erbjuder dig
• en positiv och öppen arbetsmiljö på en förskola som präglas av nyfikenhet och utvecklingsvilja
• goda relationer mellan medarbetare, barn och föräldrar.
• regelbunden kompetensutveckling inom ditt uppdrag
Övrig information
Denna tjänst är en elevresurs-anställning knuten till ett specifikt barn med start i januari, helst den 12/1.
Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag som är den 19/1-26.
Beställ gärna redan idag utdrag ur belastningsregistret för arbete i förskola vilket är en förutsättning för anställning.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev
Pysslingen Förskolor är den del av AcadeMedia-koncernen som är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Läs gärna mer på www.pysslingen.se
eller www.academedia.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
