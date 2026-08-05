Resurs till barn med behov av särskilt stöd
TP Förskolor AB / Barnskötarjobb / Täby Visa alla barnskötarjobb i Täby
2026-08-05
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TP Förskolor AB driver idag 33 förskolor i 9 kommuner. Vi är ett privat företag som med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriver utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år.
Vi söker nu en resurs till en förskola i Näsbypark. Vi söker dig som har erfarenhet av att stötta barn med olika utmaningar samt förstå barns behov och tillgodose dessa. Du som söker tjänsten har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga styrdokument.
Du har ett medvetet förhållningssätt mot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där du och dina kollegor arbetar tillsammans för en inkluderande miljö för alla barn.
I tjänsten kommer du att samarbeta med så väl kollegor på förskolan, vårdnadshavare samt kringresurser. Flytande svenska i både tal och skrift är ett krav.
Du är en medforskande och närvarande pedagog som är lyhörd för barnens intressen, förmågor och behov.
Du har erfarenhet av att arbeta med TAKK och bildstöd, barnskötarutbildning är meriterande.
Mer specifik information om tjänsten lämnas av rektor.
Resurstjänsten är en visstidsanställning på 20tim/v
Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om TP förskolor på vår hemsida www.tpforskolor.se
Vi söker dig som:
• Är positiv, flexibel och ansvarsfull
• Kan tillsammans med ditt arbetslag arbeta mot uppsatta mål
• Är engagerad och ser möjligheter.
Vi ser att du som söker har:
• Barnskötarutbildning är meriterande
• Tydligt barnfokus
• God kunskap om barns behov, utveckling och lärande
• Tydlig bild av vad vårt uppdrag innebär (goda kunskaper om Lpfö 18) är meriterande.
• Förmåga att omsätta teori till praktik
• God samarbetsförmåga
• Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• Kunna använda dig av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet
För oss inom TP Förskolor är det viktigt att du:
• är engagerad och har ett bra förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor
• är intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag
Vi erbjuder:
• Reflektionstid i arbetslag
• Friskvårdsbidrag
• Handledning av specialpedagog
• Arbetskläder
• Fria pedagogiska måltider
• Tydlig roll och ansvarsfördelning
Vi använder vi oss av Tyra som är en digital plattform för pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Vårdnadshavare kan genom Tyra följa vår verksamhet och få information om sitt barns dag.
Vi avsäger oss all kontakt med rekryteringsbolag eller liknande.
Vi rekryterar löpande varefter ansökningarna kommer in varför annonsen kan komma att tas bort före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: linda.bysken@tpforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs - Näsbypark". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TP Förskolor AB
(org.nr 556590-4405), http://www.tpforskolor.se Arbetsplats
TP Förskolor Kontakt
Rektor
Linda Byskén linda.bysken@tpforskolor.se 070-9158709 Jobbnummer
10023660