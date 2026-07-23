Resurs sökes till Hindås Montessoriförskola
Hindås Montessorikooperativ Ekonomisk Förening / Barnskötarjobb / Härryda Visa alla barnskötarjobb i Härryda
2026-07-23
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Hindås Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ beläget i natursköna Hindås, knappt 30 minuter från Göteborg. Här bedrivs verksamheten med stort hjärta och engagemang för att barn, föräldrar och personal ska trivas och utvecklas tillsammans.
Nu söker vi en barnskötare eller kandidat med personlig lämplighet på 50% till en anställning på 4 månader med chans till förlängning och utökning på timbasis, med start 1 september 2026. Du kommer att arbeta med våra yngsta barn i åldern 1–2 år och följa ett barn i gruppen som har extra stödbehov. Miljön genomsyras av Montessoripedagogikens värderingar: hjälp till självhjälp, respekt och trygghet.
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med yngre barn
Är lyhörd, trygg och empatisk i ditt pedagogiska förhållningssätt
Trivs med att samarbeta i arbetslag och bidra till en positiv arbetsmiljö
Extra trevligt om intresse eller erfarenhet av Montessori-pedagogik finns
Personlig mognad och engagemang är viktigare än antal år i yrket – vi värdesätter din passion för barns utveckling och din vilja att bidra till en verksamhet där varje barn får växa i sin egen takt.
Vi erbjuder
Ett varmt och engagerat arbetslag med hög personaltäthet
En verksamhet med korta beslutsvägar och nära relationer
Fräscha lokaler och en utemiljö vi gärna använder
En arbetsplats där Montessori är en självklar del av vardagenPubliceringsdatum2026-07-23Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan via länk.
Urval sker med start löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rektor på 0735-05 55 52.
Vi undanber oss kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hindås Montessorikooperativ Ekonomisk Förening
, https://www.hindasmontessori.se/ Arbetsplats
Hindås Montessorikooperativ Ek. för. Jobbnummer
10009671