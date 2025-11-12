Resurs med medicinsk kunskap gällande diabetes
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi söker en resurs med medicinsk kunskap gällande diabetes, både under skoltid och fritidstid. Du kommer att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela skoldag utifrån styrdokumenten samt skapa en trygg och stödjande miljö när eleverna lär sig hantera sin sjukdom och kan delta i skolarbete på lika villkor. Detta inkluderar att ge stöd vid egenvård så som blodsockermätning och insulinintag samt kontakt med vårdnadshavare. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av arbetet. Du kommer även att finnas som stöd för hela elevgruppen.Kvalifikationer
Vi letar efter en elevresurs med gedigen erfarenhet och en stark drivkraft att stötta och inspirera elever samt innehar kunskap gällande diabetes. Hos oss är det avgörande att du kan skapa en miljö där varje elev känner sig framgångsrik och sedd. Din förmåga att vara engagerad, lyhörd och fokuserad på individuella behov kommer att göra dig till en oumbärlig del av vårt team.
Vi välkomnar en positiv och kommunikativ person som trivs med att samarbeta och skapa starka band med elever, föräldrar och kollegor. Som en del av vår skola kommer du att få möjlighet att utveckla både dig själv och vår verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hantera stress på ett konstruktivt sätt och att du är stabil även i utmanande situationer.
Meriterande egenskaper inkluderar en vetgirig inställning där du håller dig uppdaterad inom ditt område samt en förmåga att hitta lösningar på problem snabbt och effektivt. Att vara samarbetsorienterad och kunna skapa win-win-lösningar är också egenskaper vi värdesätter högt.
Om du tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt team, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
