Resurs inom ekonomistyrning till projekt Nya Rya
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Vi söker resurs inom ekonomistyrning till Program Nya Rya.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser konsultstöd inom ekonomistyrning, kostnadsuppföljning och
prognosarbete för program Nya Rya.
Konsulten ska utgöra stöd till programledning och projektledning inom frågor kopplade till
ekonomisk uppföljning, kostnadsstyrning, prognoser, framdriftskoppling och ekonomisk
analys.
Uppdraget omfattar såväl strategisk ekonomistyrning på programnivå i nära samarbete med
Nya Ryas entreprenadcontroller som operativ uppföljning inom delprojekt och
entreprenader.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
• upprätta, utveckla och förvalta struktur och metodik för programmets ekonomiska
uppföljning, kostnadsstyrning och prognosarbete,
• upprätta genomförandeplan för hur arbetet med ekonomistyrning och
kostnadsuppföljning ska bedrivas inom programmet,
• följa upp budget, utfall, prognoser och ekonomisk framdrift för program och
delprojekt,
• samordna ekonomisk rapportering mellan programmets olika delprojekt och
entreprenader,
• analysera kostnadsutveckling, avvikelser, osäkerheter och ekonomiska risker,
• upprätta, kvalitetssäkra och kontinuerligt uppdatera prognoser avseende slutkostnader,
• stödja entreprenadcontroller, projektledare och delprojektledare i frågor kopplade till
ekonomisk uppföljning, kostnadsstyrning och prognosarbete,
• analysera ekonomiska konsekvenser av förändringar, omtag, störningar och
omprioriteringar inom programmet,
• stödja programledningen i scenarioanalyser och konsekvensbedömningar av alternativa
genomförande- och produktionsstrategier,
• säkerställa koppling mellan kostnadsstyrning, prognoser och programmets tidplaner,
• bidra till utveckling och förvaltning av struktur och metodik för WBS, CBS och
ekonomisk kodstruktur inom programmet,
• säkerställa att prognoser och tidplaner är samordnade och bygger på gemensamma
strukturer, antaganden och förutsättningar,
• medverka vid framtagande av beslutsunderlag till programledning och styrgrupper,
• ta fram ekonomiska rapporter, analyser, dashboards och presentationsmaterial
anpassade för olika målgrupper,
• medverka vid uppföljning av entreprenörers och konsulters ekonomiska rapportering,
• bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och struktur för programmets
ekonomistyrning och prognosarbete,
• samordna och leda interna resurser kopplat till ekonomistyrning om behovet uppstår.
Krav (OBS, obligatoriska)
a. Dokumenterad erfarenhet av ekonomistyrning, kostnadsuppföljning och
prognosarbete i större anläggnings-, industri- eller infrastrukturprojekt.
b. Minst tio (10) års erfarenhet av arbete med ekonomisk projektstyrning i komplexa
projektorganisationer.
c. Erfarenhet från projekt eller program med flera parallella delprojekt, entreprenader
och komplexa gränssnitt.
d. Erfarenhet av arbete i projekt med investeringsvolym överstigande 500 MSEK.
e. Dokumenterad erfarenhet av arbete med budget, prognoser, kostnadsuppföljning,
slutkostnadsbedömningar och ekonomisk analys.
f. Erfarenhet av att samordna kostnadsstyrning med tidplanering,
framdriftsuppföljning och prognosarbete.
g. Erfarenhet av arbete med WBS-, CBS- och kodstrukturer i större projekt eller
program.
h. Erfarenhet av att ta fram rapporter, analyser och beslutsunderlag för projekt- eller
programledning.
i. God kunskap om entreprenadformer samt relevanta standardavtal såsom AB, ABT
och ABK.
j. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
erfarenhet från VA-anläggningar, processindustri eller verksamhetskritiska
anläggningar i drift,
erfarenhet av programstyrning i stora investeringsprogram,
erfarenhet av arbete i affärs- och projektsystem för ekonomisk uppföljning,
erfarenhet av Power BI eller motsvarande analys- och rapportverktyg,
erfarenhet av integrerad tid- och kostnadsstyrning där WBS, CBS, kalkyl och tidplan
samordnats,
erfarenhet av arbete med osäkerhetsanalyser, successiv kalkylering eller liknande
prognos- och riskmetodik,
erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad verksamhet,
relevant högskoleutbildning.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038729-2092530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9997017