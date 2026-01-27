Resurs/Barnskötare 70% till Förskolan Vikingen i Vallentuna/Brottby.
Förskolan Vikingen är belägen i Brottby, nordöstra Vallentuna. Vi är en mindre förskola med plats för 25 barn i åldrarna 1-5 år. Här förenar vi lantlig idyll med trygghet, närhet och mycket natur. Verksamheten bedrivs i en stor röd villa med en mängd rum som inbjuder till skapande och lärande. Vår värdegrund bygger på hög personaltäthet, mycket utomhusvistelse och aktiv föräldradialog.
Förskolan Vikingen drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu en resurs/barnskötare på 70%, med start omgående.
Dina arbetsuppgifter som resurs/barnskötare hos oss innebär att tillsammans med dina kollegor planerar, förbereder och genomför dagliga aktiviteter med våra barn samt är med och ser till att den pedagogiska verksamheten fortgår. Detta sker på en arbetsplats med härliga kollegor för att tillsammans fortsätta driva vår förskola i en trygg, pedagogisk och utvecklande miljö, i enlighet med läroplanen.
Vår vision är att i en lantlig och trygg miljö ge barnen den bästa grunden för ett livslångt lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig som barnskötare, helst utbildad eller har tidigare erfarenhet. Du ska vara van att ta eget ansvar, vara en god förebild och vara lyhörd för barns viljeyttringar.
I uppdraget ligger också att vara en god förebild för barn och kollegor samt att ha en god förståelse för alla människors lika värde.
Utdrag ur belastningsregistret för skola är ett krav. Dina personliga egenskaper
Som personliga egenskaper så värdesätter vi att du är inlyssnande, empatisk, flexibel, och har en god samarbetsförmåga. Vi tror att du har hög social kompetens och är bra på att ta egna initiativ. Du talar flytande svenska och kan kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med kollektivavtal på 70%. Start så snart som möjligt.
Urval och intervjuer sker löpande.
Cv och personligt brev skickas till styrelsen@vikingen.nu
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: styrelsen@vikingen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Resurs/Barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
https://www.vikingen.nu
Sundby
186 70 BROTTBY
Föräldrakooperativet Vikingen Ekonomisk Förening
Olivia Byström styrelsen@vikingen.nu
9706828