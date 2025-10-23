Resurs anpassad grundskola tv 100%, Gunnarsbyskolan
Eda kommun , Bildning / Barnskötarjobb / Eda Visa alla barnskötarjobb i Eda
2025-10-23
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eda kommun , Bildning i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Elevassistenten har ett ansvar för olika elevgruppers skolsociala situation, och ingår i skolans resursteam som leds av skolledningen. I rollen som elevassistent är en skolledare närmaste chef och assistenterna ingår i ett arbetslag (resursteam) med övriga stödfunktioner på skolan. Vilka tillsammans arbetar för att främja de demokratiska principerna utifrån läroplanen som omfattar alla elevers vilja och förmåga att kunna påverka, ta ansvar, vara delaktig och utöva inflyttande. Elevassistenten har ett positivt förhållnings-/arbetssätt och är kulturbärare av skolas värdegrundsuppdrag med ansvar för att:
* skapa trygghet, trivsel och arbetsro i och utanför klassrummen i anslutning till lektionstiden.
* förtydliga instruktioner för skoldagens lektioner, och i enskilda ämnen för specifika elevgrupper i anpassad grundskola.
* stötta eleverna i sociala samspelet i övningar, enskilt arbete eller grupparbete under lektionstid.
* arbeta med stödbehov på individnivå men fokus på att arbetet är främst på grupp- och klassnivå.
* stödja eleverna att utifrån sin ålder, mognad och förutsättningar öka graden av egenansvar.
* tillsynsansvar innan och efter skoltid samt vid pauser, ombyte, pedagogiska måltider och raster.
* bygga relationer med eleverna, styra undan och hantera konflikter gentemot enskilda elevgrupper
* ställa i ordning lektionssalar utifrån olika elevers specifika behov och klassers förutsättningar.
* daglig kontakt med information till vårdnadshavare vid vardagshändelser, hämtning och lämning
skicka information, ha samtal och kontakt via telefon med specifika vårdnadshavare och eleverKvalifikationer
Krav på utbildning som undersköterska samt att ha arbetat inom LSS eller vården.
Kompletterande utbildning eller motsvarande erfarenheter från arbete med barn, unga och vuxna som är i behov av särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska och sociala svårigheter och olika typer av funktionsnedsättningar ser arbetsgivaren positivt till. För att lyckas i yrkesrollen som elevresurs behöver du alltid ha elevernas bästa i centrum. Du förväntas arbeta utifrån skolans styrdokument och ta eget ansvar, vara drivande i att de dagliga arbetsuppgifterna blir utförda. Du ska vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig samt ha förmågan genom ett lågaffektivt bemötande skapa goda relationer till medarbetare, elever och deras vårdnadshavare. Du har god förmåga att samarbeta med andra medarbetare och förväntas vara självgående i att både planera, agera och snabbt reagera för att hantera olika människor, och situationer som kan uppstå under elevernas vistelse i skolan. Du är flexibel och uppmärksam på, och kan anpassa dig utifrån olika elevgruppers behov som kan variera under skoldagen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Bildning Kontakt
Rektor Gunnarsbyskolan
Gunilla Borg gunilla.borg@eda.se 070-2656483 Jobbnummer
9571917